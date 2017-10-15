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Новости / Общество

Темы благоустройства города обсудили в областном правительстве

Вчера, 10:14 | Просмотров: 114 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Дороги, капитальный ремонт, благоустройство придомовых территорий и другие важные темы обсудили в областном правительстве. Круглый стол, организованный общественной палатой, посетил и глава региона.
 
 
Повестка круглого стола включала в себя вопросы, связанные с благоустройством, включая ремонт дорог и придомовых территорий. На первый взгляд — это тема муниципального уровня, однако глава региона неоднократно подчеркнул ее значимость.

Темы благоустройства города обсудили в областном правительствеИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Может показаться, что это такие элементарные вопросы, но по существу это вопросы самые главные и единственные, наверно, какие людей то волнуют. Потому что они утром, уходя на работу, и приходя с работы, приходят в свой двор. Едут по тем дорогам, которые есть, ходят по тротуарам. И вот если мы не реализуем такой комплексный подход, то, собственно, мы должны и сразу приготовиться к той оценке, которую нам, как власти, люди будут давать».

Вопрос, традиционно встающий во главу угла при обсуждении общественных инициатив, — деньги. Игорь Васильев напомнил, что при правильной разработке концепции проектов и выполнении определенных требований, можно рассчитывать на федеральное финансирование.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Такие требования современные, да, которые существуют к развитию общественного пространства — это что такое: безопасный, удобный, современный, комфортный. Город, в котором удобно работать, жить, отдыхать. ...Включает в себя целый ряд федеральных проектов, о которых сегодня говорили».
 
Говорили, в первую очередь, о проекте безопасные и качественные дороги. По данным областного министерства транспорта в 2017 году на ремонт дорог было выделено 1млрд 265 млн. рублей, из них 625 млн. - это федеральные средства.

Темы благоустройства города обсудили в областном правительствеМИХАИЛ ПОРШНЕВ, МИНИСТР ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В целом, мы оцениваем реализацию программы в этом году, как успешную. На сегодняшний день уже проведено голосование адресного перечня, на портале города, на 2018ый год. Сейчас мы формируем окончательно этот адресный перечень».

На заседании обсуждались и другие темы: от реализации проекта бережливых поликлиник до результатов работы Фонда капитального ремонта. Общественники поднимали вопросы развития и благоустройства территорий, на которых сконцентрировано много социальных объектов, но по тем или иным причинам не попадающих в существующие программы. Члены общественной палаты выступили за создание единого органа, который бы объединил все проекты городского развития.

Темы благоустройства города обсудили в областном правительствеСВЕТЛАНА ЗАНЬКО, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Много проектов направлены на благоустройство, проекты федерального уровня и проекты местного, там какого-то уровня, которые во многом дублируют роль друг друга. Вы об этом, Елена Васильевна, тоже говорили. Дублируют друг друга. Наслаиваются друг на друга, и вводят в заблуждение граждан. Частенько. Они не знают, куда податься со своей инициативой. Кто за что отвечает в конкретно каждом проекте. И давно уже назрела потребность какого-то единого окна».

Главным результатом круглого стола стала как раз договоренность о разработке единого концепта развития области, который объединил бы и ветви власти и уровни финансирования для формирования комфортной городской среды. А также создание удобной для граждан системы презентации своих инициатив.


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