Темы благоустройства города обсудили в областном правительстве

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Дороги, капитальный ремонт, благоустройство придомовых территорий и другие важные темы обсудили в областном правительстве. Круглый стол, организованный общественной палатой, посетил и глава региона.Повестка круглого стола включала в себя вопросы, связанные с благоустройством, включая ремонт дорог и придомовых территорий. На первый взгляд — это тема муниципального уровня, однако глава региона неоднократно подчеркнул ее значимость.Вопрос, традиционно встающий во главу угла при обсуждении общественных инициатив, — деньги. Игорь Васильев напомнил, что при правильной разработке концепции проектов и выполнении определенных требований, можно рассчитывать на федеральное финансирование.Говорили, в первую очередь, о проекте безопасные и качественные дороги. По данным областного министерства транспорта в 2017 году на ремонт дорог было выделено 1млрд 265 млн. рублей, из них 625 млн. - это федеральные средства.На заседании обсуждались и другие темы: от реализации проекта бережливых поликлиник до результатов работы Фонда капитального ремонта. Общественники поднимали вопросы развития и благоустройства территорий, на которых сконцентрировано много социальных объектов, но по тем или иным причинам не попадающих в существующие программы. Члены общественной палаты выступили за создание единого органа, который бы объединил все проекты городского развития.Главным результатом круглого стола стала как раз договоренность о разработке единого концепта развития области, который объединил бы и ветви власти и уровни финансирования для формирования комфортной городской среды. А также создание удобной для граждан системы презентации своих инициатив.