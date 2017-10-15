Юный кировчанин Ярослав Фетищев получил подарок от Президента

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«Написали Президенту письмо с просьбой поздравить нашего сына, и он откликнулся, мы были удивлены».

Мечты сбываются. Юный кировчанин Ярослав Фетищев давно увлекается биографией Президента Владимира Путина. И накануне своего дня рождения мальчик получил долгожданный подарок. Какой?Пятиклассник Ярослав Фетищев о таком подарке мог только фантазировать. Но, благодаря идее своих родителей - поздравить сына оригинально, мечта сбылась.Ярослав с семи лет увлекается историей России и биографией Владимира Путина. В Президенте он ценит спортивный образ жизни, открытость и умелое управление страной.Такие истории показывают, что Президент открыт и доступен для каждого, несмотря на свою занятость.