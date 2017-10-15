Юный кировчанин Ярослав Фетищев получил подарок от Президента
Вчера, 10:18 | Просмотров: 170 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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«Буквально на днях из администрации Приемной Президента к нам пришло поручение вручить Ярославу фотографию Президента с его автографом».
Пятиклассник Ярослав Фетищев о таком подарке мог только фантазировать. Но, благодаря идее своих родителей - поздравить сына оригинально, мечта сбылась.
ЯНА ФЕТИЩЕВА, МАМА:
«Написали Президенту письмо с просьбой поздравить нашего сына, и он откликнулся, мы были удивлены».
ЯРОСЛАВ ФЕТИЩЕВ:
- Что будешь делать с портретом?
- Повешу над кроватью и буду мечтать стать, как он.
Такие истории показывают, что Президент открыт и доступен для каждого, несмотря на свою занятость.
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