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Новости / Общество

Юный кировчанин Ярослав Фетищев получил подарок от Президента

Вчера, 10:18 | Просмотров: 170 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Мечты сбываются. Юный кировчанин Ярослав Фетищев давно увлекается биографией Президента Владимира Путина. И накануне своего дня рождения мальчик получил долгожданный подарок. Какой?
 
Юный кировчанин Ярослав Фетищев получил подарок от ПрезидентаАЛЕКСАНДР ШИХОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Буквально на днях из администрации Приемной Президента к нам пришло поручение вручить Ярославу фотографию Президента с его автографом».

Пятиклассник Ярослав Фетищев о таком подарке мог только фантазировать. Но, благодаря идее своих родителей - поздравить сына оригинально, мечта сбылась.

Юный кировчанин Ярослав Фетищев получил подарок от ПрезидентаЯНА ФЕТИЩЕВА, МАМА:
«Написали Президенту письмо с просьбой поздравить нашего сына, и он откликнулся, мы были удивлены».
 
 
Ярослав с семи лет увлекается историей России и биографией Владимира Путина. В Президенте он ценит спортивный образ жизни, открытость и умелое управление страной.

Юный кировчанин Ярослав Фетищев получил подарок от ПрезидентаЯРОСЛАВ ФЕТИЩЕВ:
- Что будешь делать с портретом?
- Повешу над кроватью и буду мечтать стать, как он.

Такие истории показывают, что Президент открыт и доступен для каждого, несмотря на свою занятость.


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