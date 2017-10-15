Кировских школьников посвятили в юнармейцы

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Около пятисот кировских школьников вступили в ряды юнармейцев. На торжественной церемонии клятву на верность отечеству и юнармейскому братству дали ученики 15 школ.Самый ответственный момент, к которому дети готовились долгое время, произошел. Они дали клятву, возможно, первую серьезную в жизни. Верность юнармии, верность Родине, а вместе с тем и обязательство перед собой и всем миром быть образцовым ответственным гражданином своей страны.Разумеется, юнармия это необычный школьный процесс. Помимо воспитания правильных человеческих качеств, этим детям будут прививать и профильные навыки и дисциплину. Впоследствии большинство из этих юношей девушек отправятся исполнять воинский долг.Несмотря на то, что отправиться на службу им предстоит через много лет, готовность ней заметна у юнармейцев уже сейчас. При этом речь не всегда идет именно о военной карьере, но о силовых структурах — точно.Приняв поздравления, юнармейцы получили и первые в своей жизни знаки отличия. Представители старшего поколения кадетов торжественно вручили юным коллегам юнармейские значки.