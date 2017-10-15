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Новости / Общество

Кировских школьников посвятили в юнармейцы

Вчера, 10:26 | Просмотров: 126 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Около пятисот кировских школьников вступили в ряды юнармейцев. На торжественной церемонии клятву на верность отечеству и юнармейскому братству дали ученики 15 школ.
 
- Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав Юнармии, быть честным юнармейцем. Клянусь - Клянусь!

Самый ответственный момент, к которому дети готовились долгое время, произошел. Они дали клятву, возможно, первую серьезную в жизни. Верность юнармии, верность Родине, а вместе с тем и обязательство перед собой и всем миром быть образцовым ответственным гражданином своей страны.

Кировских школьников посвятили в юнармейцыВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы стали юными защитниками нашего Отечества. И я уверен, что каждый из вас, будет делать все, для того чтобы быть достойным звания юнармейца. Хорошо учиться, заниматься спортом, слушаться учителей».

Разумеется, юнармия это необычный школьный процесс. Помимо воспитания правильных человеческих качеств, этим детям будут прививать и профильные навыки и дисциплину. Впоследствии большинство из этих юношей девушек отправятся исполнять воинский долг.

Кировских школьников посвятили в юнармейцыЮРИЙ МЕШАВКИН, ВОЕННЫЙ КОМИССАР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«21 юнармеец от Кировской области уже этой осенью пойдет выполнять свой священный долг по защите своей Родины. И вы подрастете, и будете выполнять все те задачи, которые будет перед вами ставить жизнь, ваши стремления стать тем гражданином своей Великой страны, которым вы пожелаете».

Несмотря на то, что отправиться на службу им предстоит через много лет, готовность ней заметна у юнармейцев уже сейчас. При этом речь не всегда идет именно о военной карьере, но о силовых структурах — точно.

Кировских школьников посвятили в юнармейцыВЛАДИСЛАВ МУЛИН, УЧЕНИК ШКОЛЫ №70:
«Чтобы легче было учиться и легче поступить куда-то. Я хочу пойти работать в милицию с собаками».
 
 
 
Кировских школьников посвятили в юнармейцыАЛЕКСАНДРА КРИВОШЕИНА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №70:
«Мне как-бы и страшно и радостно. Я хотела в кадетскую часть потому, что мы с тем классом, когда я ходила в другой класс, съездили в ОМОН, мне очень понравилось, как они выступали, как это. Поэтому мне хочется, также уметь делать».

Приняв поздравления, юнармейцы получили и первые в своей жизни знаки отличия. Представители старшего поколения кадетов торжественно вручили юным коллегам юнармейские значки.


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