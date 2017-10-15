На улице Спасской установлена копия легендарного автомобиля
Вчера, 10:28 | Просмотров: 118 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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ЕЛЕНА ГУРИНА, АРХИТЕКТОР:
«Модель выполнялась по чертежам, которые были нами сделаны, и она соответствует по основным своим габаритам оригиналу. Сейчас уже прошло почти 2 года с тех пор, как этот объект стоит на данной улице, и я думаю, он находится на своём месте».
Помогли преодолеть огромное расстояние шины Pirelli - не роскошь, а средство передвижения
ИЛЬЯ ПЕТУХОВ, PR-ДИРЕКТОР ЗАВОДА ПИРЕЛЛИ В КИРОВЕ:
«Победа этого автомобиля ознаменовала собой череду побед на шинах Pirelli и сейчас мы видим шины Pirelli на болидах Формулы-1 и других раллийных турнирах».
Глядя на то, как обували свои авто победители сто с лишним лет назад, сегодняшним водителям стоит помнить, что не за горами первый лёд - время, когда безопасность на дороге в первую очередь зависит от шин.
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