На улице Спасской установлена копия легендарного автомобиля

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110 лет назад произошло удивительное событие в автомобильной истории. Самый богатый человек Италии, князь Боргезе совершил автопробег Париж-Пекин. Большая часть маршрута проходила по России, в том числе, и по Вяткой губернии. В память об этом на улице Спасской была установлена копия легендарного автомобиля. История создания артобъекта - в репортаже Ивана Швецова.16 тысяч километров от Пекина до Парижа и сейчас кажутся огромным расстоянием, а если учесть, что большая часть ралли проходила по российским дорогам, которые никогда не славились качеством, понимаешь, какое это было испытание и для человека, и для автомобиля.Помогли преодолеть огромное расстояние шины Pirelli - не роскошь, а средство передвиженияГлядя на то, как обували свои авто победители сто с лишним лет назад, сегодняшним водителям стоит помнить, что не за горами первый лёд - время, когда безопасность на дороге в первую очередь зависит от шин.