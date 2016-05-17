В Кирове подвели итоги конкурса «Цветущий город»
Сегодня, 10:59 | Просмотров: 140 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Более ста квадратных метров цветников и клумб этим летом благоухали и радовали глаз кировчан. Конкурс "Цветущий город" проводится уже третий год с 5 июня по 10 сентября. Его главные организаторы - администрация города и Фонд поддержки общественных инициатив местного сообщества "Вятская соборность".
ИРИНА ЩЕГОЛЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Каждый год мы становимся лучше и лучше. Не иссякают ваши идеи, подъезды становятся лучше».
Благодаря конкурсу Киров стал более изысканным. Уже, например, не встретишь клумб-шин. На каждом шагу - малые архитектурные формы, цветочные композиции, вазоны. Всего конкурсной комиссии поступило 448 заявок от физических лиц, ТОСов, детских садов, школ, учреждений культуры, коммерческих структур, организаций и предприятий города.
НАТАЛЬЯ КАТАЕВА, ОПЕРАТОР КОНКУРСА "ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД":
«Было очень сложно комиссия выбрать. Участники высылали и весенние, и летние, и осенние виды. Они стремятся, чтобы композиция была постоянно красива».
В этом году к призовым местам добавилась номинация "зрительская симпатия". И всем, без исключения, вручили благодарственные письма и семена, чтобы "Цветущий город" продолжал свое шествие по Кирову.
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