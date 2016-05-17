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В Кирове подвели итоги конкурса «Цветущий город». В течение лета активные горожане ухаживали за клумбами и цветниками в своих дворах, школах и детских садах, учреждениях культуры и на предприятиях. На участие в конкурсе было подано более четырёхсот заявок. Кто украсил территорию лучше всех?Более ста квадратных метров цветников и клумб этим летом благоухали и радовали глаз кировчан. Конкурс "Цветущий город" проводится уже третий год с 5 июня по 10 сентября. Его главные организаторы - администрация города и Фонд поддержки общественных инициатив местного сообщества "Вятская соборность".Благодаря конкурсу Киров стал более изысканным. Уже, например, не встретишь клумб-шин. На каждом шагу - малые архитектурные формы, цветочные композиции, вазоны. Всего конкурсной комиссии поступило 448 заявок от физических лиц, ТОСов, детских садов, школ, учреждений культуры, коммерческих структур, организаций и предприятий города.В этом году к призовым местам добавилась номинация "зрительская симпатия". И всем, без исключения, вручили благодарственные письма и семена, чтобы "Цветущий город" продолжал свое шествие по Кирову.