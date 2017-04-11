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Новости / Общество

«Победилово» запускает дополнительные рейсы в Москву

Сегодня, 15:49 | Просмотров: 227 | Версия для печати
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Кировский аэропорт «Победилово» увеличит количество рейсов по маршруту Киров-Москва-Киров. Перелетами займется авиакомпания «Руслайн». 

Как сообщили в «Победилово», к уже существующим авиарейсам добавляются дневные в московский аэропорт «Шереметьево». Ранее перелеты выполнялись в аэропорт «Домодедово». 

Таким образом, из Кирова в Москву и в обратном направлении в зимний период будут осуществляться 4 рейса в день. На линии работают авиакомпании «Саратовские авиалинии» и «Руслайн».


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