«Победилово» запускает дополнительные рейсы в Москву

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Кировский аэропорт «Победилово» увеличит количество рейсов по маршруту Киров-Москва-Киров. Перелетами займется авиакомпания «Руслайн».





Как сообщили в «Победилово», к уже существующим авиарейсам добавляются дневные в московский аэропорт «Шереметьево». Ранее перелеты выполнялись в аэропорт «Домодедово».





Таким образом, из Кирова в Москву и в обратном направлении в зимний период будут осуществляться 4 рейса в день. На линии работают авиакомпании «Саратовские авиалинии» и «Руслайн».