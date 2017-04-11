«Победилово» запускает дополнительные рейсы в Москву
Сегодня, 15:49 | Просмотров: 227 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировский аэропорт «Победилово» увеличит количество рейсов по маршруту Киров-Москва-Киров. Перелетами займется авиакомпания «Руслайн».
Как сообщили в «Победилово», к уже существующим авиарейсам добавляются дневные в московский аэропорт «Шереметьево». Ранее перелеты выполнялись в аэропорт «Домодедово».
Таким образом, из Кирова в Москву и в обратном направлении в зимний период будут осуществляться 4 рейса в день. На линии работают авиакомпании «Саратовские авиалинии» и «Руслайн».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
15.10.2017
Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.
14.10.2017
Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).
13.10.2017