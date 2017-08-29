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Новости / Общество

Из Кочуровского парка похитили голубые ели

Сегодня, 16:09 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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Неизвестные злоумышленники похитили две голубые ели из Кочуровского парка. Как сообщают в пресс-службе МО «г. Киров», администрация города готовит обращение в правоохранительные органы о розыске похитителей и усилении патрулирования в парке. 

- Действительно, вчера, 25 октября, вечером подрядчик, который ведет работы в парке, обнаружил пропажу двух елочек, высаженных на днях на площадке в районе бассейна «Быстрица», - подтвердил и.о. начальника управления благоустройства и транспорта Дмитрий Печенкин.

Напомним, в Кочуровском парке проводятся благоустроительные работы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Асфальтируются тротуары и велодорожки, установлено 233 светильника. Закуплено все необходимое оборудование для создания парковой композиции и инфраструктуры - это 69 скамеек, 78 урн и 28 вазонов. Началась установка велопарковок, оборудована площадка для выгула собак.

Недавно на территории парка было высажено более 300 деревьев и кустарников, в том числе 20 голубых елей сорта «Ель колючая Глаука Глобоза».

Фото: admkirov.ru


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