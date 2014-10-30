Депутаты ОЗС в первом чтении приняли проект бюджета
Сегодня, 10:08 | Просмотров: 82 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Данный законопроект был сверстан исходя из более сдержанного прогноза социально-экономического развития. Он предполагает сохранение наметившихся положительных тенденций в ведущих отраслях и стабильный экономический рост. По прогнозу это приведет к тому, что в 2020-м году профицит бюджета может возрасти до 1,5 млрд. рублей. В 18-м году в части получения доходов он уже превысит прошлогодние показатели по сбору налогов и безвозмездным поступлениям из федерального центра.
ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности это тот объем дотаций, который напрямую влияет на формирование расходов областного бюджета, на 18-й год спрогнозирован в объеме 10 млрд. рублей. Эта сумма по сравнению с текущим годом выше на 10%. Необходимо отметить, что в целом по субъектам РФ объем этой дотации прогнозируется с ростом всего лишь на 5%».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы в эту программу попадаем. Будем заключать соглашение с Минфином РФ. Участие в программе позволит еще больше в последующие годы сократить расходы на обслуживание государственного долга и направить их, в том числе, и на социальные выплаты, которые в бюджете на 18-й год и последующие абсолютно сохранены».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вывод из банкротства предприятий, которые ранее простаивали долгое время. Здесь как пример, Мурыгинская бумажная фабрика. Удалось привлечь новых собственников, восстановлены все рабочие места, восстановлены все машины. Это завод 1 мая, который начинает получать большое количество заказов. Вот на этом мы сосредотачиваем работу правительства. На повышении доходов области и в этом еще одна особенность бюджета, который мы представляем депутатам».
Основные параметры областного бюджета в первом чтении депутаты утвердили. До 7 ноября у них будет возможность направить в профильный комитет свои предложения по поводу поправок в бюджет. На заседании депутатами также был принят законопроект о создании лесопаркового зеленого фонда на территории Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского. На территории зеленого пояса будет действовать ряд ограничений, и установлен особый режим природопользования.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Этот закон очень нужен. Мы попадаем в пилотный проект. Мы вторые кто этот закон приняли. Так что, будем надеяться, что у нас появится возможность дышать более чистым, более свежим воздухом».
Добавим, что границы «зеленого щита» на территории Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского будут установлены в течение 180 дней со дня вступления закона в силу.
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