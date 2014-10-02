ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

27 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.0833
EURO: 67.5276
Погода в городе Кирове:
днём:  -3...-1°C
вечером:  -5...-3°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Воспитанники школ-интернатов соревновались в интеллектуальной игре "Ума палата"

Сегодня, 10:15 | Просмотров: 81 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Воспитанники школ-интернатов со всей области соревновались в интеллектуальной игре "Ума палата". Какая команда блеснула эрудицией на этот раз?
- По латыни он "морской", в английском языке "полярный". Какого цвета этот зверь в русском языке?
 
 
Всего одна минута на обсуждение. Юным знатокам необходимо моментально принять решение и написать свой вариант ответа.

- Время вышло, команды сдают ответы.
- Правильный ответ "белый медведь", речь идет о медведях.

Интеллектуальная игра "Ума палата" проходит ежегодно во всем Приволжском Федеральном округе в рамках проекта "Вернуть детство", при поддержке полпреда в ПФО Михаила Бабича.

Участники - это ребята из домов-интернатов. Сначала они соревнуются на муниципальном уровне. Затем команды приезжают в Киров на областной этап. Победить в нем не так-то просто - вопросы составляют знатоки.

- В романе описывается водяная мельница. Рядом нет ни реки, ни ручья. Что крутит мельничные колеса?
- Может дожди? Давай, пиши, дожди.

На самом деле правильный ответ "приливы и отливы", так как мельница стоит на берегу океана. Задания действительно сложные, но от этого играть еще интереснее.

Воспитанники школ-интернатов соревновались в интеллектуальной игре "Ума палата"АЛЕКСАНДР КРЯЖЕВСКИХ, КАПИТАН КОМАНДЫ (С. ВЕЛИКОРЕЦКОЕ):
«Мне кажется здесь многие вопросы не совсем по школьной программе, нужны дополнительные знания. Это вопросы из многих областей - начиная от военного дела, заканчивая поэтами».
 
Воспитанники школ-интернатов соревновались в интеллектуальной игре "Ума палата"ДАРЬЯ ФАЙ, СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вопросы нам дают готовые, их составляют члены клуба "Что? Где? Когда?". Они едины для всех регионов ПФО, то же самое сейчас происходит в других областях, чтобы была справедливость и побеждали самые умные».

В этом году самыми умными оказались ребята из Великорецкого дома-интерната. Именно им предстоит отстаивать честь региона на уровне ПФО. Финальная игра состоится 3 и 4 ноября в Йошкар-Оле.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

С 1 октября в Кировской области проиндексирован фонд оплаты труда

16:32 26.10.2017


С 1 октября в Кировской области проиндексирован фонд оплаты труда

Из Кочуровского парка похитили голубые ели

16:09 26.10.2017


Из Кочуровского парка похитили голубые ели

«Десант здоровья» совершит 48 выездов по Кировской области

15:59 26.10.2017


«Десант здоровья» совершит 48 выездов по Кировской области

«Победилово» запускает дополнительные рейсы в Москву

15:49 26.10.2017


«Победилово» запускает дополнительные рейсы в Москву

За разбой кировчанин отправится в колонию строгого режима

13:30 19.10.2017


За разбой кировчанин отправится в колонию строгого режима

В Кирове ведётся диагностика дорог

12:36 19.10.2017


В Кирове ведётся диагностика дорог

Председатель сельхозкооператива не гнушался хищениями и мошенничеством

11:57 19.10.2017


Председатель сельхозкооператива не гнушался хищениями и мошенничеством

Все новости

Вести. Кировская область

Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорогу в рамках ППМИ

11:57 27.10.2017


Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорогу в рамках ППМИ

Конференция УФСИН об адаптации бывших заключенных в обществе

11:54 27.10.2017


Конференция УФСИН об адаптации бывших заключенных в обществе

Выставка рукотворной куклы Нелли Касимовой в библиотеке им. Альберта Лиханова

10:39 27.10.2017


Выставка рукотворной куклы Нелли Касимовой в библиотеке им. Альберта Лиханова

В палеонтологическом музее проходит выставка, посвященная эволюции

10:35 27.10.2017


В палеонтологическом музее проходит выставка, посвященная эволюции

Выставка художественного текстиля Анатолия Белика и Владимира Тельных

10:22 27.10.2017


Выставка художественного текстиля Анатолия Белика и Владимира Тельных

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Интеллектуально-развивающая игра "Ума палата"

02.10.2014


Интеллектуально-развивающая игра "Ума палата"

Кировские знатоки на интеллектуально-развивающей игре «Ума палата»

11.11.2014


Кировские знатоки на интеллектуально-развивающей игре «Ума палата»

В Нижнем Новгороде состоялось открытие финала игры «Ума палата»

10.11.2015


В Нижнем Новгороде состоялось открытие финала игры «Ума палата»

Школьники из Тужи вошли в пятёрку лучших в игре «Ума Палата»

08.11.2016


Школьники из Тужи вошли в пятёрку лучших в игре «Ума Палата»

Ума палата

25.07.2013


Ума палата

Игра «Ума палата»

26.10.2012


Игра «Ума палата»

Популярные новости

Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

15.10.2017


Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

15.10.2017


В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).

14.10.2017


Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).

В Пижанском районе "Мерседес" столкнулся с УАЗом: 1 человек погиб, пятеро травмированы.

13.10.2017


В Пижанском районе "Мерседес" столкнулся с УАЗом: 1 человек погиб, пятеро травмированы.

Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек.

13.10.2017


Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек.

В Кировский Центр травматологии доставили одного из пострадавших в ЧП в Уржумском районе (ВИДЕО).

13.10.2017


В Кировский Центр травматологии доставили одного из пострадавших в ЧП в Уржумском районе (ВИДЕО).

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх