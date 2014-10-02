Воспитанники школ-интернатов соревновались в интеллектуальной игре "Ума палата"
Сегодня, 10:15 | Просмотров: 81 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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- По латыни он "морской", в английском языке "полярный". Какого цвета этот зверь в русском языке?
- Время вышло, команды сдают ответы.
- Правильный ответ "белый медведь", речь идет о медведях.
Интеллектуальная игра "Ума палата" проходит ежегодно во всем Приволжском Федеральном округе в рамках проекта "Вернуть детство", при поддержке полпреда в ПФО Михаила Бабича.
Участники - это ребята из домов-интернатов. Сначала они соревнуются на муниципальном уровне. Затем команды приезжают в Киров на областной этап. Победить в нем не так-то просто - вопросы составляют знатоки.
- В романе описывается водяная мельница. Рядом нет ни реки, ни ручья. Что крутит мельничные колеса?
- Может дожди? Давай, пиши, дожди.
На самом деле правильный ответ "приливы и отливы", так как мельница стоит на берегу океана. Задания действительно сложные, но от этого играть еще интереснее.
АЛЕКСАНДР КРЯЖЕВСКИХ, КАПИТАН КОМАНДЫ (С. ВЕЛИКОРЕЦКОЕ):
«Мне кажется здесь многие вопросы не совсем по школьной программе, нужны дополнительные знания. Это вопросы из многих областей - начиная от военного дела, заканчивая поэтами».
«Вопросы нам дают готовые, их составляют члены клуба "Что? Где? Когда?". Они едины для всех регионов ПФО, то же самое сейчас происходит в других областях, чтобы была справедливость и побеждали самые умные».
В этом году самыми умными оказались ребята из Великорецкого дома-интерната. Именно им предстоит отстаивать честь региона на уровне ПФО. Финальная игра состоится 3 и 4 ноября в Йошкар-Оле.
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