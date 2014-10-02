Воспитанники школ-интернатов соревновались в интеллектуальной игре "Ума палата"

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- По латыни он "морской", в английском языке "полярный". Какого цвета этот зверь в русском языке?

«Мне кажется здесь многие вопросы не совсем по школьной программе, нужны дополнительные знания. Это вопросы из многих областей - начиная от военного дела, заканчивая поэтами».

Воспитанники школ-интернатов со всей области соревновались в интеллектуальной игре "Ума палата". Какая команда блеснула эрудицией на этот раз?Всего одна минута на обсуждение. Юным знатокам необходимо моментально принять решение и написать свой вариант ответа.Интеллектуальная игра "Ума палата" проходит ежегодно во всем Приволжском Федеральном округе в рамках проекта "Вернуть детство", при поддержке полпреда в ПФО Михаила Бабича.Участники - это ребята из домов-интернатов. Сначала они соревнуются на муниципальном уровне. Затем команды приезжают в Киров на областной этап. Победить в нем не так-то просто - вопросы составляют знатоки.На самом деле правильный ответ "приливы и отливы", так как мельница стоит на берегу океана. Задания действительно сложные, но от этого играть еще интереснее.В этом году самыми умными оказались ребята из Великорецкого дома-интерната. Именно им предстоит отстаивать честь региона на уровне ПФО. Финальная игра состоится 3 и 4 ноября в Йошкар-Оле.