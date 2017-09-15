Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорогу в рамках ППМИ

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В Октябрьском районе Кирова успешно завершился еще один проект по поддержке местных инициатив. Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорожное полотно во дворе.Инициативные жители дома обратились в центр местной активности Октябрьского района зимой 2016 года. Там им рассказали о программах, в которых они могут поучаствовать, и после создания окончательного проекта под официальным названием «Ветеран Машиностроитель» его отправили на конкурс.На реконструкцию двора кооперативного дома было потрачено около 700от тысяч рублей. И все эти деньги ушли на ремонт и расширение дорожного покрытия. Оно стало шире почти на метр. Теперь жителям хватит места и для прогулок, и для парковки автомобилей и для проезда машин, владельцы которых живут в соседних домах.На торжественной церемонии открытия присутствовали и представители городской администрации и Думы. Руководителю проекта и главе управляющей компании были вручены грамоты за активное участие в благоустройстве. На территории октябрьского района в этом году было реализовано 9 проектов ППМИ. Чиновники отмечают, что довольны активностью кировчан.Действительно, большая часть официального открытия двора проходила в виде субботника, в котором принимали участие многие жители дома всех возрастов.