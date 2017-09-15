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Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорогу в рамках ППМИ

Сегодня, 11:57 | Просмотров: 92 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Октябрьском районе Кирова успешно завершился еще один проект по поддержке местных инициатив. Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорожное полотно во дворе.
 
 
Инициативные жители дома обратились в центр местной активности Октябрьского района зимой 2016 года. Там им рассказали о программах, в которых они могут поучаствовать, и после создания окончательного проекта под официальным названием «Ветеран Машиностроитель» его отправили на конкурс.

Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорогу в рамках ППМИЕВГЕНИЙ МОСАЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:
«Большинство жителей, ну, как изначально дом построили, они все работники машиностроителя завода, дом был построен за собственные деньги, так сказать, наши. Мой отец вот еще строил его. Ну изначально тут только заводские чисто все жили. И живут до сих пор больше половины. Они уже старые сейчас, ветераны труда. Поэтому и проект назвали «Машиностроитель».

На реконструкцию двора кооперативного дома было потрачено около 700от тысяч рублей. И все эти деньги ушли на ремонт и расширение дорожного покрытия. Оно стало шире почти на метр. Теперь жителям хватит места и для прогулок, и для парковки автомобилей и для проезда машин, владельцы которых живут в соседних домах.

Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорогу в рамках ППМИАННА ТАРАСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА:
«Двором пользуются несколько домов. Двор этот проезжий. Рассказали жители о том, что чистят в основном только этот двор и все машины в основном проезжали по этому двору. Поэтому естественно асфальтовое покрытие за многие годы износилось, и ремонта здесь не было со времен постройки дома».

На торжественной церемонии открытия присутствовали и представители городской администрации и Думы. Руководителю проекта и главе управляющей компании были вручены грамоты за активное участие в благоустройстве. На территории октябрьского района в этом году было реализовано 9 проектов ППМИ. Чиновники отмечают, что довольны активностью кировчан.

Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорогу в рамках ППМИМИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«И она поддерживается центрами местной активности, территориальным управлением, депутатами Кировской городской Думы. Она всегда жива и она воплощается гораздо быстрее и интересней. И вот сегодня, как раз, именно тот праздник, когда мы открываем эту площадку вместе с жителями. Они собрались не только для того, чтобы отпраздновать, вместе попить чая или еще что-то. Они собрались для того, чтобы еще раз привести в хорошее состояние свой двор».

Действительно, большая часть официального открытия двора проходила в виде субботника, в котором принимали участие многие жители дома всех возрастов.


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