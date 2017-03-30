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В администрации Кирова прошли публичные слушания. Поднимался вопрос об изменениях в Правилах внешнего благоустройства.

Федеральный приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в Кирове с 2017 года. В связи с этим на публичных слушаниях обсудили изменения, которые были внесены в Правила благоустройства территории муниципалитета.Так, предлагалось дополнить Правила новыми разделами по общественному участию и контролю за реализацией проектов благоустройства, а также по требованиям к доступности городской среды для маломобильных групп населения. Возникали вопросы и по другим изменениям. Так, обсуждался пункт о дворовых территориях.Кроме того, учитывались требования прокуратуры. В преддверии зимы поступили предложения об изменении пункта о размещении и эксплуатации снежных свалок.