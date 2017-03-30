В администрации Кирова прошли публичные слушания
Вчера, 15:00 | Просмотров: 112 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В администрации Кирова прошли публичные слушания. Поднимался вопрос об изменениях в Правилах внешнего благоустройства.
ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Предлагаемые изменения для рассмотрения Кировской областной думы о внесении изменений в правила благоустройства в первую очередь обусловлены необходимостью выполнить требования федеральных правовых актов, которые нам позволят в дальнейшем с 2018 по 2022 год получать федеральное субсидирование на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"».
Так, предлагалось дополнить Правила новыми разделами по общественному участию и контролю за реализацией проектов благоустройства, а также по требованиям к доступности городской среды для маломобильных групп населения. Возникали вопросы и по другим изменениям. Так, обсуждался пункт о дворовых территориях.
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В СФЕРЕ ЖКХ:
«Автомобильные дороги, которые образуют проезды к территориям - они, конечно же, могут входить в границы земельного участка, а автомобильные дороги, которые не образуют проезды к территориям - это всё-таки у нас относится к имуществу органов местного самоуправления по 131 ФЗ и 257. Предлагается этот термин уточнить».
Кроме того, учитывались требования прокуратуры. В преддверии зимы поступили предложения об изменении пункта о размещении и эксплуатации снежных свалок.
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