ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

28 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.0833
EURO: 67.5276
Погода в городе Кирове:
утром:  -5...-3°C
днём:  -3...-1°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В администрации Кирова прошли публичные слушания

Вчера, 15:00 | Просмотров: 112 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
В администрации Кирова прошли публичные слушания. Поднимался вопрос об изменениях в Правилах внешнего благоустройства.
 
 
Федеральный приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в Кирове с 2017 года. В связи с этим на публичных слушаниях обсудили изменения, которые были внесены в Правила благоустройства территории муниципалитета.

В администрации Кирова прошли публичные слушанияДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Предлагаемые изменения для рассмотрения Кировской областной думы о внесении изменений в правила благоустройства в первую очередь обусловлены необходимостью выполнить требования федеральных правовых актов, которые нам позволят в дальнейшем с 2018 по 2022 год получать федеральное субсидирование на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"».

Так, предлагалось дополнить Правила новыми разделами по общественному участию и контролю за реализацией проектов благоустройства, а также по требованиям к доступности городской среды для маломобильных групп населения. Возникали вопросы и по другим изменениям. Так, обсуждался пункт о дворовых территориях.

В администрации Кирова прошли публичные слушанияАНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В СФЕРЕ ЖКХ:
«Автомобильные дороги, которые образуют проезды к территориям - они, конечно же, могут входить в границы земельного участка, а автомобильные дороги, которые не образуют проезды к территориям - это всё-таки у нас относится к имуществу органов местного самоуправления по 131 ФЗ и 257. Предлагается этот термин уточнить».

Кроме того, учитывались требования прокуратуры. В преддверии зимы поступили предложения об изменении пункта о размещении и эксплуатации снежных свалок.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Зуевке сотрудники Росгвардии спасли детей от огня

16:42 27.10.2017


В Зуевке сотрудники Росгвардии спасли детей от огня

Елена Ковалёва предложила изменить мотивацию для «автобусников»

16:36 27.10.2017


Елена Ковалёва предложила изменить мотивацию для «автобусников»

Подведены итоги конкурса на должность главы администрации Кирова

16:09 27.10.2017


Подведены итоги конкурса на должность главы администрации Кирова

С 1 октября в Кировской области проиндексирован фонд оплаты труда

16:32 26.10.2017


С 1 октября в Кировской области проиндексирован фонд оплаты труда

Из Кочуровского парка похитили голубые ели

16:09 26.10.2017


Из Кочуровского парка похитили голубые ели

«Десант здоровья» совершит 48 выездов по Кировской области

15:59 26.10.2017


«Десант здоровья» совершит 48 выездов по Кировской области

«Победилово» запускает дополнительные рейсы в Москву

15:49 26.10.2017


«Победилово» запускает дополнительные рейсы в Москву

Все новости

Вести. Кировская область

Цирковое шоу по основам ПДД

15:02 27.10.2017


Цирковое шоу по основам ПДД

В администрации Кирова прошли публичные слушания

15:00 27.10.2017


В администрации Кирова прошли публичные слушания

Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорогу в рамках ППМИ

11:57 27.10.2017


Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорогу в рамках ППМИ

Конференция УФСИН об адаптации бывших заключенных в обществе

11:54 27.10.2017


Конференция УФСИН об адаптации бывших заключенных в обществе

Выставка рукотворной куклы Нелли Касимовой в библиотеке им. Альберта Лиханова

10:39 27.10.2017


Выставка рукотворной куклы Нелли Касимовой в библиотеке им. Альберта Лиханова

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове обустроят 55 дворов и 5 парков

30.03.2017


В Кирове обустроят 55 дворов и 5 парков

В Кирове хотят изменить Правила внешнего благоустройства

08.12.2015


В Кирове хотят изменить Правила внешнего благоустройства

В администрации Кирова прошли публичные слушания планов ремонта дорог на предстоящий год

27.09.2017


В администрации Кирова прошли публичные слушания планов ремонта дорог на предстоящий год

Общественные слушания изменений в устав города Кирова

15.03.2017


Общественные слушания изменений в устав города Кирова

Публичные слушания

19.12.2013


Публичные слушания

Жители региона участвуют в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды"

27.04.2017


Жители региона участвуют в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды"

Популярные новости

Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

15.10.2017


Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

15.10.2017


В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

В Кильмезском районе бревном убило рабочего

19.10.2017


В Кильмезском районе бревном убило рабочего

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

26.10.2017


В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

В Кирове чествовали лучших работников с/х и перерабатывающей промышленности

16.10.2017


В Кирове чествовали лучших работников с/х и перерабатывающей промышленности

В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

19.10.2017


В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх