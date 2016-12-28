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Новости / Общество

Цирковое шоу по основам ПДД

Вчера, 15:02 | Просмотров: 121 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Такого в Кирове еще не было. Впервые для юных участников дорожного движения устроили поучительное цирковое шоу. Артисты вместе со зрителями повторили основы ПДД.

Интерактив еще до начала представления. Уже при входе школьников и педагогов погружают в мир дорожного движения. А артисты эстрадно-цирковой студии "Ритм" пока c волнением ждут своего выхода на сцену. Они подготовили настоящее шоу по правилам дорожного движения.

- Ну, почему светофор зеленый?

В этой суматохе Света Светофорикова попадает в ДТП. И тогда в ситуацию вмешивается сотрудник полиции.

- Почему нарушаешь правила?
- Меня родители всегда в школу на машине возят.

Всем миром Свету стали учить правилам дорожного движения. Участники шоу вместе со зрителями разобрали "Азбуку безопасности", узнали, что жезлом можно регулировать ситуацию на дороге.

Цирковое шоу по основам ПДДАЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ БДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«На территории города Кирова с участием детей произошло 89 ДТП, в которых 95 несовершеннолетних пострадали, один погиб. Большинство пострадавших – пешеходы».

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что родителям необходимо проработать с ребенком безопасный маршрут и прикрепить на верхнюю одежду световозвращающие элементы. Ими активно пользуется акробатка Ксюша, которая дружит с правилами дорожного движения.

Цирковое шоу по основам ПДДКСЕНИЯ ГОЛОВИЗНИНА, УЧАСТНИЦА ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ СТУДИИ "РИТМ":
«Нельзя переходить дорогу на красный свет, перебегать там, где нет светофора или зебры, тогда лучше перейти по подземному переходу».

Всем участникам и зрителям циркового шоу ПДД подарили светоотражатели. В такой интерактивной форме школьники лучше воспринимают информацию, а главное - запоминают. Поэтому подобные мероприятия будут продолжаться.


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