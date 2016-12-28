Цирковое шоу по основам ПДД
Вчера, 15:02 | Просмотров: 121 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
Интерактив еще до начала представления. Уже при входе школьников и педагогов погружают в мир дорожного движения. А артисты эстрадно-цирковой студии "Ритм" пока c волнением ждут своего выхода на сцену. Они подготовили настоящее шоу по правилам дорожного движения.
- Ну, почему светофор зеленый?
В этой суматохе Света Светофорикова попадает в ДТП. И тогда в ситуацию вмешивается сотрудник полиции.
- Почему нарушаешь правила?
- Меня родители всегда в школу на машине возят.
Всем миром Свету стали учить правилам дорожного движения. Участники шоу вместе со зрителями разобрали "Азбуку безопасности", узнали, что жезлом можно регулировать ситуацию на дороге.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ БДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«На территории города Кирова с участием детей произошло 89 ДТП, в которых 95 несовершеннолетних пострадали, один погиб. Большинство пострадавших – пешеходы».
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что родителям необходимо проработать с ребенком безопасный маршрут и прикрепить на верхнюю одежду световозвращающие элементы. Ими активно пользуется акробатка Ксюша, которая дружит с правилами дорожного движения.
КСЕНИЯ ГОЛОВИЗНИНА, УЧАСТНИЦА ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ СТУДИИ "РИТМ":
«Нельзя переходить дорогу на красный свет, перебегать там, где нет светофора или зебры, тогда лучше перейти по подземному переходу».
Всем участникам и зрителям циркового шоу ПДД подарили светоотражатели. В такой интерактивной форме школьники лучше воспринимают информацию, а главное - запоминают. Поэтому подобные мероприятия будут продолжаться.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
15.10.2017