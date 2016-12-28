Цирковое шоу по основам ПДД

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Такого в Кирове еще не было. Впервые для юных участников дорожного движения устроили поучительное цирковое шоу. Артисты вместе со зрителями повторили основы ПДД.Интерактив еще до начала представления. Уже при входе школьников и педагогов погружают в мир дорожного движения. А артисты эстрадно-цирковой студии "Ритм" пока c волнением ждут своего выхода на сцену. Они подготовили настоящее шоу по правилам дорожного движения.В этой суматохе Света Светофорикова попадает в ДТП. И тогда в ситуацию вмешивается сотрудник полиции.Всем миром Свету стали учить правилам дорожного движения. Участники шоу вместе со зрителями разобрали "Азбуку безопасности", узнали, что жезлом можно регулировать ситуацию на дороге.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что родителям необходимо проработать с ребенком безопасный маршрут и прикрепить на верхнюю одежду световозвращающие элементы. Ими активно пользуется акробатка Ксюша, которая дружит с правилами дорожного движения.Всем участникам и зрителям циркового шоу ПДД подарили светоотражатели. В такой интерактивной форме школьники лучше воспринимают информацию, а главное - запоминают. Поэтому подобные мероприятия будут продолжаться.