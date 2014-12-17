Подведены итоги конкурса на должность главы администрации Кирова 

Поделиться новостью:

К участию в конкурсе были допущены три кандидата: Ворончихин Игорь Анатольевич, Симаков Вячеслав Николаевич и Шульгин Илья Вячеславович.

Сегодня на заседании комиссии Кировской городской Думы по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике были подведены итоги конкурса на замещение должности главы администрации города Кирова.В ходе конкурсных испытаний кандидаты прошли тест на знание законодательства, защитили реферат на тему «Эффективное управление городским хозяйством и социальной сферой города». В ходе личного собеседования оценивался их опыт управленческой работы, деловые и личностные качества.- Все критерии оценивались членами комиссии по балльной системе. Наибольшее количество баллов набрал и был признан победителем конкурса на должность главы администрации города Илья Шульгин, - сообщил заместитель председателя Думы Александр Востриков.Заключение конкурсной комиссии направлено в Кировскую городскую Думу. Решение о назначении на должность будет принято на очередном заседании, которое состоится 31 октября. Предварительно Илья Шульгин выступит перед депутатами с докладом «Эффективное управление городским хозяйством». Решение будет принято открытым голосованием.