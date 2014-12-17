Подведены итоги конкурса на должность главы администрации Кирова
Вчера, 16:09 | Просмотров: 123 | Версия для печати
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К участию в конкурсе были допущены три кандидата: Ворончихин Игорь Анатольевич, Симаков Вячеслав Николаевич и Шульгин Илья Вячеславович.
В ходе конкурсных испытаний кандидаты прошли тест на знание законодательства, защитили реферат на тему «Эффективное управление городским хозяйством и социальной сферой города». В ходе личного собеседования оценивался их опыт управленческой работы, деловые и личностные качества.
- Все критерии оценивались членами комиссии по балльной системе. Наибольшее количество баллов набрал и был признан победителем конкурса на должность главы администрации города Илья Шульгин, - сообщил заместитель председателя Думы Александр Востриков.
Заключение конкурсной комиссии направлено в Кировскую городскую Думу. Решение о назначении на должность будет принято на очередном заседании, которое состоится 31 октября. Предварительно Илья Шульгин выступит перед депутатами с докладом «Эффективное управление городским хозяйством». Решение будет принято открытым голосованием.
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