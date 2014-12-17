ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

28 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.0833
EURO: 67.5276
Погода в городе Кирове:
утром:  -5...-3°C
днём:  -3...-1°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Подведены итоги конкурса на должность главы администрации Кирова

Вчера, 16:09 | Просмотров: 123 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня на заседании комиссии Кировской городской Думы по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике были подведены итоги конкурса на замещение должности главы администрации города Кирова.

К участию в конкурсе были допущены три кандидата: Ворончихин Игорь Анатольевич, Симаков Вячеслав Николаевич и Шульгин Илья Вячеславович.
 
Подведены итоги конкурса на должность главы администрации Кирова 
 

В ходе конкурсных испытаний кандидаты прошли тест на знание законодательства, защитили реферат на тему «Эффективное управление городским хозяйством и социальной сферой города». В ходе личного собеседования оценивался их опыт управленческой работы, деловые и личностные качества.

- Все критерии оценивались членами комиссии по балльной системе. Наибольшее количество баллов набрал и был признан победителем конкурса на должность главы администрации города Илья Шульгин, - сообщил заместитель председателя Думы Александр Востриков.

Заключение конкурсной комиссии направлено в Кировскую городскую Думу. Решение о назначении на должность будет принято на очередном заседании, которое состоится 31 октября. Предварительно Илья Шульгин выступит перед депутатами с докладом «Эффективное управление городским хозяйством». Решение будет принято открытым голосованием.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Зуевке сотрудники Росгвардии спасли детей от огня

16:42 27.10.2017


В Зуевке сотрудники Росгвардии спасли детей от огня

Елена Ковалёва предложила изменить мотивацию для «автобусников»

16:36 27.10.2017


Елена Ковалёва предложила изменить мотивацию для «автобусников»

Подведены итоги конкурса на должность главы администрации Кирова

16:09 27.10.2017


Подведены итоги конкурса на должность главы администрации Кирова

С 1 октября в Кировской области проиндексирован фонд оплаты труда

16:32 26.10.2017


С 1 октября в Кировской области проиндексирован фонд оплаты труда

Из Кочуровского парка похитили голубые ели

16:09 26.10.2017


Из Кочуровского парка похитили голубые ели

«Десант здоровья» совершит 48 выездов по Кировской области

15:59 26.10.2017


«Десант здоровья» совершит 48 выездов по Кировской области

«Победилово» запускает дополнительные рейсы в Москву

15:49 26.10.2017


«Победилово» запускает дополнительные рейсы в Москву

Все новости

Вести. Кировская область

Цирковое шоу по основам ПДД

15:02 27.10.2017


Цирковое шоу по основам ПДД

В администрации Кирова прошли публичные слушания

15:00 27.10.2017


В администрации Кирова прошли публичные слушания

Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорогу в рамках ППМИ

11:57 27.10.2017


Жители дома № 90 по улице Розы Люксембург отремонтировали и расширили дорогу в рамках ППМИ

Конференция УФСИН об адаптации бывших заключенных в обществе

11:54 27.10.2017


Конференция УФСИН об адаптации бывших заключенных в обществе

Выставка рукотворной куклы Нелли Касимовой в библиотеке им. Альберта Лиханова

10:39 27.10.2017


Выставка рукотворной куклы Нелли Касимовой в библиотеке им. Альберта Лиханова

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

На должность главы администрации рекомендован Александр Перескоков

17.12.2014


На должность главы администрации рекомендован Александр Перескоков

Конкурс на должность главы администрации г. Кирова усложнили.

29.10.2014


Конкурс на должность главы администрации г. Кирова усложнили.

Три кандидата на должность сити-менеджера

21.11.2014


Три кандидата на должность сити-менеджера

В конкурсе на должность главы администрации города Кирова примут участие четыре кандидата.

04.12.2014


В конкурсе на должность главы администрации города Кирова примут участие четыре кандидата.

Заседание гордумы

25.04.2012


Заседание гордумы

Валерий Владыкин вступит в должность главы города Кирова

11.10.2016


Валерий Владыкин вступит в должность главы города Кирова

Популярные новости

Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

15.10.2017


Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.

В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

15.10.2017


В Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ГИБДД.

В Кильмезском районе бревном убило рабочего

19.10.2017


В Кильмезском районе бревном убило рабочего

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

26.10.2017


В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

В Кирове чествовали лучших работников с/х и перерабатывающей промышленности

16.10.2017


В Кирове чествовали лучших работников с/х и перерабатывающей промышленности

В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

19.10.2017


В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх