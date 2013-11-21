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Новости / Общество

Елена Ковалёва предложила изменить мотивацию для «автобусников»

Вчера, 16:36 | Просмотров: 117 | Версия для печати
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По мнению главы города, зависимость зарплаты водителей общественного транспорта от объема выручки приводит к «гонкам» на дорогах Кирова.

Работа общественного транспорта стала самой обсуждаемой темой на постоянной комиссии Кировской городской Думы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности.

Глава города Елена Ковалёва акцентировала внимание на самых болевых моментах в сфере пассажирских перевозок.

- Плохое состояние общественного транспорта, «дымящие» автобусы, разговоры водителей по телефону во время движения, автобусные «гонки», которые зачастую наблюдают жители города, - всё это вызывает крайнее беспокойство, - подчеркнула Елена Ковалёва. - Статистика свидетельствует о растущем количестве ДТП с участием пассажирского транспорта. А это вопросы безопасности жителей города.

Глава муниципального образования обратила внимание на то, что в настоящее время уровень заработной платы водителей зависит в том числе от объемов выручки.

- Оплата труда водителей не может быть мотивирована количеством перевезенных пассажиров, - сказала Елена Ковалёва. - Именно такой подход и приводит к тому, что автобусы ездят «наперегонки». От водителя требуется обеспечение безопасности для пассажиров и соблюдение графика движения. Из этих критериев и нужно исходить при оценке труда водителей.

Присутствующим на заседании комиссии руководителям городского управления благоустройства и транспорта, муниципального автотранспортного предприятия депутаты также задали вопросы о состоянии городского автопарка, о контроле за работой общественного транспорта.

Как пояснил генеральный директор «Автотранспортного предприятия» Николай Дубровин, в настоящее время на городских маршрутах работают 318 автобусов (из них 158 принадлежат АТП, еще 160 привлекаются от частных перевозчиков). Каждая машина проходит ежедневный предрейсовый техосмотр, дважды в год в обязательном порядке - государственный техосмотр.

В текущем году совместно с ГИБДД проведено 11 рейдов на предмет технического состояния выходящих на маршруты автобусов и троллейбусов, а также соблюдения водителями правил дорожного движения.

- По итогам рейдов 79 водителей и 78 должностных лиц наказаны за те или иные нарушения, - отметил Николай Дубровин. - Мы проводим детальные служебные расследования по каждой жалобе от пассажиров. Ни одно нарушение не остается безнаказанным.

Вместе с тем, как было отмечено в ходе комиссии, проблемы пассажирских перевозок надо решать комплексно.

По инициативе главы города Елены Ковалёвой в ближайшее время будет создана рабочая группа, которой предстоит проанализировать сегодняшнюю ситуацию в сфере городского общественного транспорта и выработать решения, направленные на ее совершенствование.

- Во главе угла должны быть интересы пассажиров, - подчеркнула глава города. - Поэтому в комиссию, кроме специалистов профильных служб и депутатов, необходимо включить представителей общественных организаций.


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