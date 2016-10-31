Конкурс экскаваторщиков ко дню автомобилиста

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«Наши сотрудники однажды спасли лису из капкана. Слесари увидели, что она попала в капкан, и отпустили её. Если понадобится, наши сотрудники смогут спасти и зайцев, конечно».

Спасти зайцев, поиграть в крестики-нолики и погасить три свечи на импровизированном торте. Такие задания пришлось выполнять машинистам экскаваторов накануне дня автомобилиста в Кирове.Состязание для сотрудников транспортного цеха компании, обеспечивающей дома кировчан теплом, проводится ежегодно. В этом году они проходят в два этапа: сначала специалисты сдавали теорию в виде тестов, затем показывали свои умения на автодроме.Василий Бояринцев всю жизнь проработал экскаваторщиком. Стаж больше 30 лет, опыт огромный. Но и он не вполне уверен в своих силах, настолько сложные задания придумали организаторы конкурса.Машинисты должны продемонстрировать чудеса виртуозного владения техникой. За каждый правильно выполненный элемент задания начисляются баллы, за ошибку баллы снимаются.Крестиками-ноликами задание назвали довольно условно, поскольку нолики начертить ковшом экскаватора просто невозможно, он может двигаться вверх и вниз, но не по эллиптической траектории.Хотя в жизни сотрудникам ресурсоснабжающей организации уже приходилось вызволять животных из ловушки.День автомобилиста - праздник всенародного признания заслуг транспортников в развитии экономики страны. Он касается, по большому счёту, всех россиян, потому что именно дороги объединяют нас. Они ведут нас в будущее, соединяют с родными и близкими людьми, соединяют города, страны, народы.