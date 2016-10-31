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Новости / Общество

Конкурс экскаваторщиков ко дню автомобилиста

Вчера, 10:16 | Просмотров: 120 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Спасти зайцев, поиграть в крестики-нолики и погасить три свечи на импровизированном торте. Такие задания пришлось выполнять машинистам экскаваторов накануне дня автомобилиста в Кирове.

Состязание для сотрудников транспортного цеха компании, обеспечивающей дома кировчан теплом, проводится ежегодно. В этом году они проходят в два этапа: сначала специалисты сдавали теорию в виде тестов, затем показывали свои умения на автодроме.

Конкурс экскаваторщиков ко дню автомобилистаАНДРЕЙ БОРОВИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Конкурс мы проводим для повышения профессионализма наших водителей, экскаваторщиков. От них очень много зависит в нашей работе. Надо быстро раскопать устранить дефект».
 
Василий Бояринцев всю жизнь проработал экскаваторщиком. Стаж больше 30 лет, опыт огромный. Но и он не вполне уверен в своих силах, настолько сложные задания придумали организаторы конкурса.

Конкурс экскаваторщиков ко дню автомобилистаВАСИЛИЙ БОЯРИНЦЕВ, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА:
«Последние 2 месяца я не сидел за рычагами этого экскаватора. У них ковши по-разному ворочаются. Ну, сейчас сел, посидел, вроде, руки помнят. А там, как получится».
 
Машинисты должны продемонстрировать чудеса виртуозного владения техникой. За каждый правильно выполненный элемент задания начисляются баллы, за ошибку баллы снимаются.

Конкурс экскаваторщиков ко дню автомобилистаИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это было одно из самых сложных заданий конкурса. Нужно было опустить кисточку в банку с краской и начертить на листе ватмана три крестика и провести через них линию, при этом не выйти за пределы поля».

Крестиками-ноликами задание назвали довольно условно, поскольку нолики начертить ковшом экскаватора просто невозможно, он может двигаться вверх и вниз, но не по эллиптической траектории.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А вот это задание требует ювелирной точности. Нужно ковшом экскаватора забить свечи в торт по красный колпачок».
Завершающая часть конкурсных испытаний - новинка для машинистов экскаватора. Ничего подобного они еще никогда в своей жизни не делали.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это одно из самых интересных заданий. Нужно перенести зайцев в лодку, подцепив их ковшом. Само задание называется "Дед Мазай и зайцы"».

Хотя в жизни сотрудникам ресурсоснабжающей организации уже приходилось вызволять животных из ловушки.

Конкурс экскаваторщиков ко дню автомобилистаНАТАЛЬЯ БОРИСОВА, ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Наши сотрудники однажды спасли лису из капкана. Слесари увидели, что она попала в капкан, и отпустили её. Если понадобится, наши сотрудники смогут спасти и зайцев, конечно».
 
 
День автомобилиста - праздник всенародного признания заслуг транспортников в развитии экономики страны. Он касается, по большому счёту, всех россиян, потому что именно дороги объединяют нас. Они ведут нас в будущее, соединяют с родными и близкими людьми, соединяют города, страны, народы.


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