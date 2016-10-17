Подведены итоги регионального этапа Национального чемпионата "Абилимпикс"
Вчера, 15:16 | Просмотров: 156 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кирове прошел региональный этап Национального чемпионата "Абилимпикс" среди людей с инвалидностью. В этом году добавились две компетенции - роспись по дереву и лозоплетение. Как с заданием справились участники?
Весело, с позитива во Дворце творчества-Мемориал открылся региональный отборочный этап Национального чемпионата профмастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" по подпрограмме "Доступная среда". На сегодняшний день это единственная площадка в России, где молодые люди с ограниченными возможностями могут продемонстрировать свои профессиональные навыки широкой аудитории. Впервые соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов прошли в Японии в 1953 году. Впоследствии эти соревнования стали международными и объединяют уже 46 стран. Россия присоединилась с 2014 года, а конкретно Киров - в 2016. С этого года чемпионат стал традицией. Количество участников выросло в три раза.
МИХАИЛ ИСУПОВ, И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь могут участвовать даже взрослые. Мероприятие проводится для инвалидов, чтобы посмотреть их творческие способности, что они могут показать в своем профессиональном мастерстве».
АНДРЕЙ НЕЧАЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы не должны разграничивать людей-инвалидов и здоровых. Люди с ограниченными возможностями тоже могут работать и инженерами, и технологами, а также, конечно, на более простых должностях, которые не требуют определенных навыков».
ГАЛИНА СИМОНОВА, ДИРЕКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ВЯТГУ:
«Они прошли специальное обучение. Более 30 студентов нашего волонтерского отряда сегодня помогают участникам в этой программе».
ГАЛИНА СИМОНОВА, ДИРЕКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ВЯТГУ:
«Специалисты, которые будут работать в штате, материальная база, технологии обучения для людей с инвалидностью обеспечат благоприятные условия для создания доступной среды и получения качественного высшего образования для людей с ограниченными возможностями здоровья».
АННА ВАСИЛЬЕВА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА "АБИЛИМПИКС":
«Это и работа, потому что с моими ограниченными возможностями устроиться было тяжело. Конечно, вдохновение приходит во время плетения».
АНАСТАСИЯ БОГОМОЛОВА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА "АБИЛИМПИКС":
«Тут надо установить маяки и проштукатурить стенку».
ЕВГЕНИЙ РУББЕ УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА "АБИЛИМПИКС":
«Кажется, девочки быстрее делают, аккуратней, я желаю им удачи. Не только девочки, но и мальчики этим могут заниматься. Абсолютно все».
Еще одна составляющая чемпионата - различные мастер-классы и деловая игра. У всех настрой боевой, ведь победители отправятся в Москву для участия в Национальном чемпионате "Абилимпикс-2017", который пройдет первого-третьего декабря.
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