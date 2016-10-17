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Новости / Общество

Подведены итоги регионального этапа Национального чемпионата "Абилимпикс"

Вчера, 15:16 | Просмотров: 156 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кирове прошел региональный этап Национального чемпионата "Абилимпикс" среди людей с инвалидностью. В этом году добавились две компетенции - роспись по дереву и лозоплетение. Как с заданием справились участники?
 
 
- О-а-о, только вместе мы большая сила.

Весело, с позитива во Дворце творчества-Мемориал открылся региональный отборочный этап Национального чемпионата профмастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" по подпрограмме "Доступная среда". На сегодняшний день это единственная площадка в России, где молодые люди с ограниченными возможностями могут продемонстрировать свои профессиональные навыки широкой аудитории. Впервые соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов прошли в Японии в 1953 году. Впоследствии эти соревнования стали международными и объединяют уже 46 стран. Россия присоединилась с 2014 года, а конкретно Киров - в 2016. С этого года чемпионат стал традицией. Количество участников выросло в три раза.

Подведены итоги регионального этапа Национального чемпионата "Абилимпикс"МИХАИЛ ИСУПОВ, И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь могут участвовать даже взрослые. Мероприятие проводится для инвалидов, чтобы посмотреть их творческие способности, что они могут показать в своем профессиональном мастерстве».
 
 
Чемпионат важен и для службы занятости населения Кировской области. Как обычно, здесь устроили "Ярмарку вакансий". На ней представлены ряд работодателей, которые заинтересованы в трудоустройстве именно инвалидов. Еще в рамках ярмарки провели тесты по профориентированию и юридические консультации.

Подведены итоги регионального этапа Национального чемпионата "Абилимпикс"АНДРЕЙ НЕЧАЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы не должны разграничивать людей-инвалидов и здоровых. Люди с ограниченными возможностями тоже могут работать и инженерами, и технологами, а также, конечно, на более простых должностях, которые не требуют определенных навыков».
 
 
Создание доступной среды для студентов с ограничениями по здоровью - один из приоритетов и в работе Вятского Государственного Университета. Например, при опорном вузе действует волонтерский отряд студентов, который специализируется именно на работе с инвалидами и людьми, имеющими ограничения по здоровью. Добровольцы-волонтеры активно помогают и в проведении чемпионата.

Подведены итоги регионального этапа Национального чемпионата "Абилимпикс"ГАЛИНА СИМОНОВА, ДИРЕКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ВЯТГУ:
«Они прошли специальное обучение. Более 30 студентов нашего волонтерского отряда сегодня помогают участникам в этой программе».
 
 
20 октября вышел Приказ Министерства образования России об открытии на базе ВятГУ ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это открывает новые возможности и для жителей региона, и для самого университета.

ГАЛИНА СИМОНОВА, ДИРЕКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ВЯТГУ:
«Специалисты, которые будут работать в штате, материальная база, технологии обучения для людей с инвалидностью обеспечат благоприятные условия для создания доступной среды и получения качественного высшего образования для людей с ограниченными возможностями здоровья».
 
 
65 участников из 20-ти образовательных учреждений Кирова и области проявили себя по семи компетенциям. Фотография, программирование, резьба по дереву, бисероплетение, сухое строительство и штукатурные работы. С этого года добавились еще художественная роспись по дереву и лозоплетение. Анна попробует за четыре часа создать маленькую корзину.

Подведены итоги регионального этапа Национального чемпионата "Абилимпикс"АННА ВАСИЛЬЕВА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА "АБИЛИМПИКС":
«Это и работа, потому что с моими ограниченными возможностями устроиться было тяжело. Конечно, вдохновение приходит во время плетения».
 
 
Настя второй год учится на "отделочника". По ее словам, это такой универсальный мастер, который должен владеть различными умениями и технологиями в сфере ремонтных работ. Свои навыки девушка решила испытать на чемпионате.

Подведены итоги регионального этапа Национального чемпионата "Абилимпикс"АНАСТАСИЯ БОГОМОЛОВА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА "АБИЛИМПИКС":
«Тут надо установить маяки и проштукатурить стенку».
 
 
Примечательно, что Женя - единственный мальчик в компетенции по бисероплетению. Любовь к этому ремеслу ему привил воспитатель. Уже несколько лет он увлекается этим, говорит, не пропускает ни одни конкурсы, соревнования по бисероплетнию.

Подведены итоги регионального этапа Национального чемпионата "Абилимпикс"ЕВГЕНИЙ РУББЕ УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА "АБИЛИМПИКС":
«Кажется, девочки быстрее делают, аккуратней, я желаю им удачи. Не только девочки, но и мальчики этим могут заниматься. Абсолютно все».

Еще одна составляющая чемпионата - различные мастер-классы и деловая игра. У всех настрой боевой, ведь победители отправятся в Москву для участия в Национальном чемпионате "Абилимпикс-2017", который пройдет первого-третьего декабря.


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