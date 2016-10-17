Подведены итоги регионального этапа Национального чемпионата "Абилимпикс"

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В Кирове прошел региональный этап Национального чемпионата "Абилимпикс" среди людей с инвалидностью. В этом году добавились две компетенции - роспись по дереву и лозоплетение. Как с заданием справились участники?

«Здесь могут участвовать даже взрослые. Мероприятие проводится для инвалидов, чтобы посмотреть их творческие способности, что они могут показать в своем профессиональном мастерстве».

«Мы не должны разграничивать людей-инвалидов и здоровых. Люди с ограниченными возможностями тоже могут работать и инженерами, и технологами, а также, конечно, на более простых должностях, которые не требуют определенных навыков».

«Они прошли специальное обучение. Более 30 студентов нашего волонтерского отряда сегодня помогают участникам в этой программе».

«Специалисты, которые будут работать в штате, материальная база, технологии обучения для людей с инвалидностью обеспечат благоприятные условия для создания доступной среды и получения качественного высшего образования для людей с ограниченными возможностями здоровья».

«Это и работа, потому что с моими ограниченными возможностями устроиться было тяжело. Конечно, вдохновение приходит во время плетения».

«Тут надо установить маяки и проштукатурить стенку».

Весело, с позитива во Дворце творчества-Мемориал открылся региональный отборочный этап Национального чемпионата профмастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" по подпрограмме "Доступная среда". На сегодняшний день это единственная площадка в России, где молодые люди с ограниченными возможностями могут продемонстрировать свои профессиональные навыки широкой аудитории. Впервые соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов прошли в Японии в 1953 году. Впоследствии эти соревнования стали международными и объединяют уже 46 стран. Россия присоединилась с 2014 года, а конкретно Киров - в 2016. С этого года чемпионат стал традицией. Количество участников выросло в три раза.Чемпионат важен и для службы занятости населения Кировской области. Как обычно, здесь устроили "Ярмарку вакансий". На ней представлены ряд работодателей, которые заинтересованы в трудоустройстве именно инвалидов. Еще в рамках ярмарки провели тесты по профориентированию и юридические консультации.Создание доступной среды для студентов с ограничениями по здоровью - один из приоритетов и в работе Вятского Государственного Университета. Например, при опорном вузе действует волонтерский отряд студентов, который специализируется именно на работе с инвалидами и людьми, имеющими ограничения по здоровью. Добровольцы-волонтеры активно помогают и в проведении чемпионата.20 октября вышел Приказ Министерства образования России об открытии на базе ВятГУ ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это открывает новые возможности и для жителей региона, и для самого университета.65 участников из 20-ти образовательных учреждений Кирова и области проявили себя по семи компетенциям. Фотография, программирование, резьба по дереву, бисероплетение, сухое строительство и штукатурные работы. С этого года добавились еще художественная роспись по дереву и лозоплетение. Анна попробует за четыре часа создать маленькую корзину.Настя второй год учится на "отделочника". По ее словам, это такой универсальный мастер, который должен владеть различными умениями и технологиями в сфере ремонтных работ. Свои навыки девушка решила испытать на чемпионате.Примечательно, что Женя - единственный мальчик в компетенции по бисероплетению. Любовь к этому ремеслу ему привил воспитатель. Уже несколько лет он увлекается этим, говорит, не пропускает ни одни конкурсы, соревнования по бисероплетнию.Еще одна составляющая чемпионата - различные мастер-классы и деловая игра. У всех настрой боевой, ведь победители отправятся в Москву для участия в Национальном чемпионате "Абилимпикс-2017", который пройдет первого-третьего декабря.