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Новости / Общество

В Кирове откроют пункты проката средств реабилитации

Вчера, 16:00 | Просмотров: 138 | Версия для печати
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В отделениях Кировского городского комплексного центра социального обслуживания населения будут созданы бесплатные пункты проката.

Кировчане смогут взять в них во временное пользование костыли, ходунки, трости, кресла-коляски и другие средства реабилитации.

Как сообщили в министерстве социального развития Кировской области, эти предметы будут предоставляться бесплатно инвалидам, состоящим на учёте для получения средств реабилитации в региональном отделении Фонда социального страхования РФ. Граждане с инвалидностью смогут пользоваться выданными средствами до тех пор, пока не получат необходимое им оборудование на постоянной основе.

Также средства реабилитации будут предоставляться бесплатно детям с ограниченными возможностями здоровья на период до 6 месяцев и гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже 1,5 величины прожиточного минимума, на период не более 6 месяцев.

- Изучив опыт соседних регионов, Правительство Кировской области приняло решение создать бесплатные пункты проката технических средств реабилитации. Это позволит решить ряд вопросов, касающихся временной нуждаемости или отсутствия возможности в приобретении таких средств жителями региона, - отметили в министерстве социального развития.

Добавим, все желающие могут передать невостребованные технические средства реабилитации в Кировский городской комплексный центр социального обслуживания населения на безвозмездной основе. Центр находится по адресам: г. Киров, ул. К. Маркса, 20; Нововятский район, ул. Клубная, 19. Телефон для справок: (8332) 36-37-56.


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