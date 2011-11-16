В Кирове откроют пункты проката средств реабилитации

Поделиться новостью:

В отделениях Кировского городского комплексного центра социального обслуживания населения будут созданы бесплатные пункты проката.Кировчане смогут взять в них во временное пользование костыли, ходунки, трости, кресла-коляски и другие средства реабилитации.Как сообщили в министерстве социального развития Кировской области, эти предметы будут предоставляться бесплатно инвалидам, состоящим на учёте для получения средств реабилитации в региональном отделении Фонда социального страхования РФ. Граждане с инвалидностью смогут пользоваться выданными средствами до тех пор, пока не получат необходимое им оборудование на постоянной основе.Также средства реабилитации будут предоставляться бесплатно детям с ограниченными возможностями здоровья на период до 6 месяцев и гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже 1,5 величины прожиточного минимума, на период не более 6 месяцев.- Изучив опыт соседних регионов, Правительство Кировской области приняло решение создать бесплатные пункты проката технических средств реабилитации. Это позволит решить ряд вопросов, касающихся временной нуждаемости или отсутствия возможности в приобретении таких средств жителями региона, - отметили в министерстве социального развития.Добавим, все желающие могут передать невостребованные технические средства реабилитации в Кировский городской комплексный центр социального обслуживания населения на безвозмездной основе. Центр находится по адресам: г. Киров, ул. К. Маркса, 20; Нововятский район, ул. Клубная, 19. Телефон для справок: (8332) 36-37-56.