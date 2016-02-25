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Новости / Общество

Васильев предложил работу победительнице WorldSkills International

Вчера, 16:50 | Просмотров: 174 | Версия для печати
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Сегодня в Правительстве Кировской области состоялась встреча главы региона Игоря Васильева с кировчанкой Анной Дербенёвой, которая завоевала золотую медаль в мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills International. Он проходил с 14 по 19 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Международное некоммерческое движение WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования, активно развивается в Кировской области. Регион стал официальным участником движения в октябре 2015 года. На базе Кировского лесопромышленного колледжа создан региональный координационный центр.

Выпускница факультета компьютерных и физико-математических наук ВятГУ, кировчанка Анна Дербенёва приняла участие в чемпионате в составе российской сборной и по итогам соревнований получила золотую медаль в номинации «IT-решения для бизнеса». Отметим, что эта медаль стала одной из шести золотых, завоёванных национальной сборной. Всего на чемпионате в Абу-Даби Россия удостоилась 11-ти медалей и 21-го медальона за профессионализм.

- Я поздравляю вас с победой в чемпионате. Мы гордимся, что у нас в Кировской области есть такая талантливая молодёжь, - приветствовал Анну Дербенёву глава региона. - Я уверен, что вы и в дальнейшем будете развивать свой творческий потенциал, и сможете его применить здесь, в Кировской области.

Анна Дербенёва родилась и окончила школу в Белой Холунице. В 8 классе она приняла участие в олимпиаде по информатике и с тех пор начала активно заниматься освоением компьютерных технологий. В 2017 году с красным дипломом окончила ВятГУ, сейчас учится в Московском политехническом университете в магистратуре. Два года успешно выступает на соревнованиях WorldSkills, является победительницей всероссийского межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы». Кроме того, девушка отлично выступила в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы-2016». В мае 2017 года она стала первой на чемпионате Albert-Einstein-Cup of Software Development в Германии.

После победы на мировом чемпионате кировчанка получила несколько предложений работы из Москвы, Кирова, Казани и Тюмени.

- Губернатор сегодня познакомил меня с министром информационных технологий и связи Кировской области. Сейчас решается вопрос, каким образом я могу быть полезна нашему региону, - поделилась Анна Дербенёва. - Моя цель на сегодняшний день - это подготовить представителей из разных регионов, в том числе ребят из Кирова, для участия в номинации «IT-решения для бизнеса» в следующем мировом чемпионате WorldSkills, который пройдёт в 2019 году в Казани. Важно, чтобы сильный претендент на участие в чемпионате был и от Кировской области.

Добавим, что в феврале 2018 года в Кирове уже в третий раз пройдёт региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

СПРАВКА. В мировом чемпионате в Абу-Даби приняли участие 1300 конкурсантов из 77 стран мира. Соревнования прошли по 52 номинациям. Сборная России в составе 58 конкурсантов впервые приняла участие по всем дисциплинам. По итогам национальная сборная заняла первое место в общекомандном зачёте и пятое место - в медальном. В компетенции «IT-решения для бизнеса» соревновалось 27 человек из разных стран мира. Участникам нужно было создать с нуля информационную систему для какого-либо бизнеса.
 
Фото пресс-службы Правительства Кировской области


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