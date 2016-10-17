В Кирове отметили День рождения РДШ
Сегодня, 10:15 | Просмотров: 81 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Форум собрал более трехсот школьников из разных районов и областного центра. Участников с борта МКС поприветствовал и председатель Российского движения Сергей Рязанский. В зале - и будущие участники, и те, кто уже успел потрудиться.
МАРИЯ ЗАХВАТКИНА, УЧАСТНИЦА РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА):
«Мне нравится социальная активность, нравится что-то делать для людей, нравится волонтерство и работа в РДШ».
ОЛЬГА ДУРОВА, УЧАСТНИЦА РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (СЛОБОДСКОЙ):
«Мне помогло познакомиться с интересными людьми, я участвовала во многих акциях, в разных конкурсах, это помогает развиваться и получать новые знания».
Участником Российского движения школьников может стать каждый в возрасте от 8 лет. Направления деятельности - самые разные. Артема Козлова из Лёвинской школы Оричевского района привлекает волонтерство и журналистика.
АРТЕМ КОЗЛОВ, УЧАСТНИК РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (ОРИЧЕВСКИЙ РАЙОН):
«Брать интервью и производить съемки фильмов, недавно у нас снимали, как наша семья стала многодетной, у нас шестеро детей - три мальчика и три девочки, решили снять фильм, отправили на конкурс, ждем результатов».
В областном слете РДШ приняли участие и активисты военно-патриотического движения "Юнармия".
АНДРЕЙ ДАРОВСКИХ, УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ "ЮНАРМИЯ" (НОВОВЯТСКИЙ РАЙОН):
«Езжу на областные соревнования по стрельбе, практически всегда вхожу в призеры, один раз стал победителем, сдал на 2 взрослый разряд».
Для участников слета подготовили интерактивные площадки и мастер-классы по различным направлениям: КВН, лидерство, спорт, здоровый образ жизни, популяризация профессий.
ЮЛИЯ БЫДАНОВА, УЧАСТНИЦА РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА):
«Научиться чему-нибудь новому, увидеть людей, которых знаю, которых не знаю, познакомиться с кем-нибудь».
Отметим, что в Кировской области к общероссийскому движению школьников присоединились уже около полутора тысяч человек.
АННА СПИЦЫНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДШ:
«Сегодня мы принимаем в ряды РДШ еще 100 новых ребят от 5 до 11 классов, сегодня на торжественной линейке они тоже станут участниками движения».
И значит, тех, кому небезразлично будущее своей семьи, малой родины, страны, будет еще больше.
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