В Кирове отметили День рождения РДШ

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В Кирове отметили День рождения Российского движения школьников. Этой общественной организации исполнилось два года. В рядах РДШ сегодня насчитывается больше полутора тысяч активистов.Форум собрал более трехсот школьников из разных районов и областного центра. Участников с борта МКС поприветствовал и председатель Российского движения Сергей Рязанский. В зале - и будущие участники, и те, кто уже успел потрудиться.Участником Российского движения школьников может стать каждый в возрасте от 8 лет. Направления деятельности - самые разные. Артема Козлова из Лёвинской школы Оричевского района привлекает волонтерство и журналистика.В областном слете РДШ приняли участие и активисты военно-патриотического движения "Юнармия".Для участников слета подготовили интерактивные площадки и мастер-классы по различным направлениям: КВН, лидерство, спорт, здоровый образ жизни, популяризация профессий.Отметим, что в Кировской области к общероссийскому движению школьников присоединились уже около полутора тысяч человек.И значит, тех, кому небезразлично будущее своей семьи, малой родины, страны, будет еще больше.