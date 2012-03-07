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Воспитанники кировского кадетского корпуса провели первый турслет

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 121 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Воспитанники кировского кадетского корпуса провели первый турслет. Ребята учились разжигать костер и варить кашу, оказывать первую помощь и вязать морские узлы.
 
- Смирно, шагом марш!

Это их первое самостоятельное построение - пока пусть неуверенный, но строевой шаг и почти армейская выправка.

- Наша речевка: мы команда не простая, мы кадеты, кто не знает.

Кировский кадетский корпус - это первое и уникальное для Кировской области учебное заведение. Здесь в течение учебного года учатся и живут 220 подростков. Мальчишки и девчонки могут поступить в кадеты уже с пятого класса.


- Легко ли быть кадетом?
- Относительно. В каких-то аспектах сложно, например, привыкнуть, что ты здесь один, без родителей, а так, все хорошо.

За два месяца учебы кадеты почти привыкли к армейским будням - привыкли вставать в шесть утра, ходить строем, ложиться после отбоя. Сегодня новое испытание - первый в их жизни туристический слет.

Воспитанники кировского кадетского корпуса провели первый турслетПАВЕЛ КЛЮКИН, КАДЕТ:
«Нам предстоит спуск и подъем по канату, нужно залезть на перекладину, разжигание костра».
 
 
Турслет решили провести на территории кадетского корпуса - здесь для этого есть все условия. Юным армейцам не помешали даже первые морозы - настоящий солдат готов к любым трудностям.

Воспитанники кировского кадетского корпуса провели первый турслетВАСИЛИЙ ПАНИН, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Я. ОПАРИНА:
«Несмотря на то, что сегодня прохладно, у нас дети тепло одеты, настроение у них бодрое, думаю турслет удастся».

Полоса препятствий быстро разогрела всех участников турслета. Не успеешь отдышаться после спусков и подъемов уже нужно с ходу завязать морской узел.

- Берем два конца, сначала завязываем как шнурки, дальше левый конец продевается в петлю и получается узел.

Задания для кадетов подготовили самые разнообразные, но все они, так или иначе, пригодятся в жизни. Например, оказание первой медицинской помощи.

Перелом - дело серьезное, а из подручных средств только бинт. В качестве жгута ребята хотели использовать скамейку, но сообразили этого не делать - тогда пострадавшего вместе со скамейкой пришлось бы вести в больницу.

- Ну, нормально сориентировались, не потерялись.

Были на турслете и задания на выживание. Например, нужно было развести на сырой земле костер. Как это делать теперь знает каждый кадет.

Воспитанники кировского кадетского корпуса провели первый турслетНИКИТА ПАВЛОВ, КАДЕТ:
«Сначала выстраиваем дрова шалашом и под них кладем березовую кору, поджигаем и ждем».

Костер развели не ради забавы. Следующее задание сварить на костре кашу. Голодным на турслете никто не остался. Рецептом каши на костре ребята поделились и с нами.

Воспитанники кировского кадетского корпуса провели первый турслетМАРИЯ ВЕРШИНИНА, КАДЕТ:
«Надо залить воду, положить тушенку, засыпать гречкой и ждать».

Первый туристический слет, несмотря на минусовую температуру, порадовал всех участников. Ребята достойно прошли все этапы и готовы к новым испытаниям.


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