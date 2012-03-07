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«Нам предстоит спуск и подъем по канату, нужно залезть на перекладину, разжигание костра».

Воспитанники кировского кадетского корпуса провели первый турслет. Ребята учились разжигать костер и варить кашу, оказывать первую помощь и вязать морские узлы.Это их первое самостоятельное построение - пока пусть неуверенный, но строевой шаг и почти армейская выправка.Кировский кадетский корпус - это первое и уникальное для Кировской области учебное заведение. Здесь в течение учебного года учатся и живут 220 подростков. Мальчишки и девчонки могут поступить в кадеты уже с пятого класса.За два месяца учебы кадеты почти привыкли к армейским будням - привыкли вставать в шесть утра, ходить строем, ложиться после отбоя. Сегодня новое испытание - первый в их жизни туристический слет.Турслет решили провести на территории кадетского корпуса - здесь для этого есть все условия. Юным армейцам не помешали даже первые морозы - настоящий солдат готов к любым трудностям.Полоса препятствий быстро разогрела всех участников турслета. Не успеешь отдышаться после спусков и подъемов уже нужно с ходу завязать морской узел.Задания для кадетов подготовили самые разнообразные, но все они, так или иначе, пригодятся в жизни. Например, оказание первой медицинской помощи.Перелом - дело серьезное, а из подручных средств только бинт. В качестве жгута ребята хотели использовать скамейку, но сообразили этого не делать - тогда пострадавшего вместе со скамейкой пришлось бы вести в больницу.Были на турслете и задания на выживание. Например, нужно было развести на сырой земле костер. Как это делать теперь знает каждый кадет.Костер развели не ради забавы. Следующее задание сварить на костре кашу. Голодным на турслете никто не остался. Рецептом каши на костре ребята поделились и с нами.Первый туристический слет, несмотря на минусовую температуру, порадовал всех участников. Ребята достойно прошли все этапы и готовы к новым испытаниям.