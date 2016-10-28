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Новости / Общество

В Кирове отметили день памяти жертв политрепрессий

Сегодня, 10:36 | Просмотров: 113 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В России накануне вспоминали тех, кто пострадал от политических репрессий.

У каждого своя история, но у всех общая боль. День жертв политических репрессий - это возможность поделится своими переживаниями, и напомнить потомкам, в какое страшное время жили пострадавшие.

В Кирове отметили день памяти жертв политрепрессийСВЕТЛАНА МАНЫЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОПР "ВЯТКА ПЛЮС":
«Я потеряла отца в три с половиной года. 31-го марта 42-го года пришли к нам в дом трое. Забрали отца».

Перед уходом он съел кусок хлеба, выпил ледяной колодезной воды, а после Светлана Манылова своего отца не видела. Даже могилу найти не удалось. Папу арестовали за "длинный язык". Рабочий возмутился, когда в столовой, в нарушении всех распоряжений и правил, его смену не накормили супом. В память жертв репрессий сегодня на Мезринском кладбище зажгли свечи и звучали слова молитв.

В Кирове отметили день памяти жертв политрепрессийАРИАДНА КОЗИНА, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОПР "ВЯТКА ПЛЮС":
«Если о прошлом не говорить, то оно забывается. Надо, что бы эта тема в СМИ, что бы она была в памяти народа. Если об этом не говорить, то это и не случится».

Митинг памяти жертв политических репрессий прошел сегодня у монумента возле Федоровской церкви на набережной Грина.

В Кирове отметили день памяти жертв политрепрессийМАНСУР МАГДЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ:
«При советской власти начинали говорить о том, какая советская власть хорошая, начиная с детского садика, нам надо, может не с детского сада, но с начальной школы, надо говорить, о том, что были такие времена, очень много погибло невинных людей».

Добавим, что в Москве в этот день состоялось открытие мемориальной Стены скорби. На брусчатке перед ней будут находиться и три камня из Вятлага.


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