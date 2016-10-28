В Кирове отметили день памяти жертв политрепрессий

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В России накануне вспоминали тех, кто пострадал от политических репрессий.У каждого своя история, но у всех общая боль. День жертв политических репрессий - это возможность поделится своими переживаниями, и напомнить потомкам, в какое страшное время жили пострадавшие.Перед уходом он съел кусок хлеба, выпил ледяной колодезной воды, а после Светлана Манылова своего отца не видела. Даже могилу найти не удалось. Папу арестовали за "длинный язык". Рабочий возмутился, когда в столовой, в нарушении всех распоряжений и правил, его смену не накормили супом. В память жертв репрессий сегодня на Мезринском кладбище зажгли свечи и звучали слова молитв.Митинг памяти жертв политических репрессий прошел сегодня у монумента возле Федоровской церкви на набережной Грина.Добавим, что в Москве в этот день состоялось открытие мемориальной Стены скорби. На брусчатке перед ней будут находиться и три камня из Вятлага.