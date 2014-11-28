Рейд Россельхознадзора по посадочному материалу

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«Специалисты управления рекомендуют приобретать семена только в специализированных магазинах, не покупать с рук, приобретать только проверенные семена. Избегать покупок на сайтах, в интернете. Внимательно надо смотреть упаковку, обращать внимание на срок годности».

Впереди сезон заготовки семян для посева. Сотрудники Россельхозандзора советуют разумно подойти к выбору посадочного материала.Специалисты советуют перед тем, как отправиться за покупками, составить список проверенных сортов, которые вы возделываете не первый год, - тех, что дают стабильный урожай. К месту продажи семян тоже нужно отнестись серьёзно.Срок годности семян в бумажных пакетах составляет 1 год, в фольгированной упаковке - 2 года. При покупке лука-севка и семенного картофеля необходимо требовать у продавца оригинальные документы, протоколы испытаний.А если вы хотите посадить у себя на даче или в саду что-то новенькое, то специалисты советуют узнать, зарегистрированы ли понравившиеся вам семена в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. Список проверенных сортов доступен на сайте www.gossort.ru