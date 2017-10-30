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Глава региона встретился с кировчанкой Анной Дербенёвой

Вчера, 17:46 | Просмотров: 121 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Глава региона Игорь Васильев встретился с кировчанкой Анной Дербенёвой, которая завоевала золотую медаль в мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills International. Он проходил в Объединённых Арабских Эмиратах.

Международное некоммерческое движение WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования, активно развивается в Кировской области. Регион стал официальным участником движения в октябре 2015 года. На базе Кировского лесопромышленного колледжа создан региональный координационный центр.

Глава региона встретился с кировчанкой Анной ДербенёвойИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас есть задача рекрутировать молодых ребят, которые, может быть и не победят, но будут готовы в работу включаться, мыслить современно. Чем больше мы таких технологий информационных, дистанционных, электронных внедрим, то будет лучше».
 
 
Выпускница факультета компьютерных и физико-математических наук ВятГУ, кировчанка Анна Дербенёва приняла участие в чемпионате в составе российской сборной и по итогам соревнований получила золотую медаль в номинации «IT-решения для бизнеса».

Глава региона встретился с кировчанкой Анной ДербенёвойАННА ДЕРБЕНЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ WORLDSKILS:
«Вообще, о чемпионате я узнала полтора года назад. Меня пригласил преподаватель из университета поучаствовать в каком-то непонятном чемпионате. Оказалась очень интересная тема, которая поддерживается на уровне Президента. Начиная с сентября прошлого года, я начала усиленно готовиться уже к чемпионату мира. Что за задания. Компетенция называется Айти решения. Нам нужно за 4 дня полностью создать информационную систему для какой-либо вымышленной компании».
 
 
Анна Дербенёва родилась и окончила школу в г. Белой Холунице. В 8 классе она приняла участие в олимпиаде по информатике и с тех пор начала активно заниматься освоением компьютерных технологий. В 2017 году с красным дипломом окончила ВятГУ, сейчас учится в Московском политехническом университете в магистратуре. Два года успешно выступает на соревнованиях WorldSkills, является победительницей всероссийского межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы». Кроме того, девушка отлично выступила в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы-2016». В мае 2017 года она стала первой на чемпионате в Германии.

АННА ДЕРБЕНЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ WORLDSKILS:
«Я собираюсь готовить чемпионов на 19 год из других регионов, то в своем регионе нужно подготовить людей, которые будут развивать его профессионально, помогать разрабатывать какие-то проекты для Кировской области».
 
 
В мировом чемпионате в Абу-Даби приняли участие 1300 конкурсантов из 77 стран мира. По итогам национальная сборная заняла первое место в общекомандном зачёте и пятое место - в медальном.

АННА ДЕРБЕНЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ WORLDSKILS:
«У нас задания известны за три месяца, может быть несколько вариантов, их можно отработать и на чемпионате будет выбрано одно. Есть компетенции IT сфера, когда задание известно в первый день соревнований. Тебе дают листок, читаешь и начинаешь разрабатывать».
 
 
Добавим, что в феврале 2018 года в Кирове уже в третий раз пройдёт региональный чемпионат «Молодые профессионалы».


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