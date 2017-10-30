Глава региона встретился с кировчанкой Анной Дербенёвой
Вчера, 17:46 | Просмотров: 121 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Международное некоммерческое движение WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования, активно развивается в Кировской области. Регион стал официальным участником движения в октябре 2015 года. На базе Кировского лесопромышленного колледжа создан региональный координационный центр.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас есть задача рекрутировать молодых ребят, которые, может быть и не победят, но будут готовы в работу включаться, мыслить современно. Чем больше мы таких технологий информационных, дистанционных, электронных внедрим, то будет лучше».
АННА ДЕРБЕНЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ WORLDSKILS:
«Вообще, о чемпионате я узнала полтора года назад. Меня пригласил преподаватель из университета поучаствовать в каком-то непонятном чемпионате. Оказалась очень интересная тема, которая поддерживается на уровне Президента. Начиная с сентября прошлого года, я начала усиленно готовиться уже к чемпионату мира. Что за задания. Компетенция называется Айти решения. Нам нужно за 4 дня полностью создать информационную систему для какой-либо вымышленной компании».
АННА ДЕРБЕНЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ WORLDSKILS:
«Я собираюсь готовить чемпионов на 19 год из других регионов, то в своем регионе нужно подготовить людей, которые будут развивать его профессионально, помогать разрабатывать какие-то проекты для Кировской области».
АННА ДЕРБЕНЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ WORLDSKILS:
«У нас задания известны за три месяца, может быть несколько вариантов, их можно отработать и на чемпионате будет выбрано одно. Есть компетенции IT сфера, когда задание известно в первый день соревнований. Тебе дают листок, читаешь и начинаешь разрабатывать».
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