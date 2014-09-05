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Новости / Общество

Проблемная дорога в селе Аджим Малмыжского района

Вчера, 17:50 | Просмотров: 182 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Одну дорогу строим, другую ломаем. Жителям села Аджим Малмыжского района приходится ездить по грязевой каше, которая связывает поселок с областным и районным центром.

Проблемная дорога в селе Аджим Малмыжского районаАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этому асфальту 40 лет. Сейчас он на обочине, но когда-то лежал посреди дороги. Ее недавно раздавили большегрузы. Редко какой водитель решится проехать по ней на легковом автомобиле».

В августе между деревнями Порез и Пукшинерь началось строительство дороги. Чтобы попасть на стройку, рабочим приходится проезжать здесь. Дорога не выдерживает веса техники.

Проблемная дорога в селе Аджим Малмыжского районаРИММА ХАЙРУТДИНОВА, ГЛАВА АДЖИМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«В первый же день народ начал волноваться. У нас звонки, звонки, звонки. Я вышла на главу района, глава района отправил комиссию».

Комиссия зафиксировала нарушения. Однако подрядчик не идет с местными властями на контакт. Тем временем из-за тяжелого строительного транспорта жизнь в Аджиме и прилегающих деревнях пошла наперекосяк. Тревогу забила директор школы.

Проблемная дорога в селе Аджим Малмыжского районаОЛЬГА НАПОЛЬСКИХ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ СЕЛА АДЖИМ:
«Меня беспокоит состояние автобусного маршрута. Автобус подвозит детей из трех деревень. На данный момент дороги пришлось "закрыть". Потому что жизни детей – дороже».

Плохие дороги ударили по бизнесу. Некоторые поставщики отказались везти товары в местные магазины.

Проблемная дорога в селе Аджим Малмыжского районаАЛСУ АБТРАХМАНОВА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«Уже чувствуется, но дальше будет еще хуже. У нас большая часть населения - это пенсионеры, которые не могут за продуктами, тем более сейчас выехать в район. Основными поставщиками мелкими мы являемся. Нам тоже надо жить и населению надо жить».

Районные власти отправили на проблемную дорогу грейдер. Но это не выход из ситуации. Малмыжские чиновники не смогли найти общего языка со строителями и призвать их к ответу.

Проблемная дорога в селе Аджим Малмыжского районаВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВ, ГЛАВА МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА:
«Мы конечно будем предъявлять иск, для того, что бы дорога была исправлена. Конечно, проблемы были. Эта трасса уже требовала капитального ремонта, но еще можно было на "жигулях" проехать. Сейчас стало сложнее. По отдельным участкам практически проехать невозможно».

Отметим, эта дорога связывает с внешним миром более тысячи человек.


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