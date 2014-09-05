Проблемная дорога в селе Аджим Малмыжского района

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Одну дорогу строим, другую ломаем. Жителям села Аджим Малмыжского района приходится ездить по грязевой каше, которая связывает поселок с областным и районным центром.В августе между деревнями Порез и Пукшинерь началось строительство дороги. Чтобы попасть на стройку, рабочим приходится проезжать здесь. Дорога не выдерживает веса техники.Комиссия зафиксировала нарушения. Однако подрядчик не идет с местными властями на контакт. Тем временем из-за тяжелого строительного транспорта жизнь в Аджиме и прилегающих деревнях пошла наперекосяк. Тревогу забила директор школы.Плохие дороги ударили по бизнесу. Некоторые поставщики отказались везти товары в местные магазины.Районные власти отправили на проблемную дорогу грейдер. Но это не выход из ситуации. Малмыжские чиновники не смогли найти общего языка со строителями и призвать их к ответу.Отметим, эта дорога связывает с внешним миром более тысячи человек.