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31 октября работники следственных изоляторов и тюрем отмечают профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1963 году было принято решение о создании следственных изоляторов - как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы.Во все времена работники следственных изоляторов выполняли государственную функцию по реализации уголовно-исполнительного законодательства. На данный момент в следственных изоляторах города Кирова несут службу и трудятся более 400 человек. До 1946 года на территории, где сегодня находится следственный изолятор № 2, был пересыльный пункт. В 1946 году он был преобразован в пересыльную тюрьму. Строить её начинали военнопленные немцы, венгры и поляки. Позднее на базе пересыльной функционировала исправительно-трудовая колония общего режима № 7.Особенность СИЗО №2 в том, что в нем содержатся как несовершеннолетние, так и женщины. За год через стены этого учреждения проходит от 18 до 20 тысяч человек. Условия содержания в следственном изоляторе полностью соответствуют требованиям действующего законодательства. Все камеры и помещения оснащены системами видеонаблюдения. В режиме онлайн оператор наблюдает за заключенными.Работа сотрудников следственных изоляторов требует особой стойкости характера и мужества, потому что именно они обеспечивают реализацию важной функции - содержание под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. И как показывает практика, желающих поступить работать в системе УФСИН, не так уж и мало, на некоторые должности конкурс 6 человек на место.