Работники следственных изоляторов и тюрем отмечают профессиональный праздник
Вчера, 17:53 | Просмотров: 193 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Во все времена работники следственных изоляторов выполняли государственную функцию по реализации уголовно-исполнительного законодательства. На данный момент в следственных изоляторах города Кирова несут службу и трудятся более 400 человек. До 1946 года на территории, где сегодня находится следственный изолятор № 2, был пересыльный пункт. В 1946 году он был преобразован в пересыльную тюрьму. Строить её начинали военнопленные немцы, венгры и поляки. Позднее на базе пересыльной функционировала исправительно-трудовая колония общего режима № 7.
ВЛАДИМИР ГОРБУНОВ, НАЧАЛЬНИК СИЗО-2:
«В процессе веяний развития страны на базе транзитно пересыльного пункта был сформирован ЛТП, но в 2001 году был переформирован в следственный изолятор № 4, потом стал СИЗО №2 УФСИН России по Кировской области».
Особенность СИЗО №2 в том, что в нем содержатся как несовершеннолетние, так и женщины. За год через стены этого учреждения проходит от 18 до 20 тысяч человек. Условия содержания в следственном изоляторе полностью соответствуют требованиям действующего законодательства. Все камеры и помещения оснащены системами видеонаблюдения. В режиме онлайн оператор наблюдает за заключенными.
ВЛАДИМИР ГОРБУНОВ, НАЧАЛЬНИК СИЗО-2:
«Есть ли особенность несения службы? Есть специфика - это общение с малолетними правонарушителями. Это дети. Есть небольшие сложности с женским персоналом, но личный состав их умело решает, за счет своего опыта. Как таковых проблем нет. Есть специфика общения».
Работа сотрудников следственных изоляторов требует особой стойкости характера и мужества, потому что именно они обеспечивают реализацию важной функции - содержание под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. И как показывает практика, желающих поступить работать в системе УФСИН, не так уж и мало, на некоторые должности конкурс 6 человек на место.
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