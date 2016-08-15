Игорь Васильев провел встречу с представителями ведущих СМИ

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Глава региона Игорь Васильев провел встречу с представителями ведущих кировских СМИ. Губернатор поделился ближайшими планами и мнением по самым актуальным темам.Хорошие специалисты - неотъемлемая часть успеха. Глава региона начал встречу с журналистами, обсудив кадровую политику правительства. Игорь Васильев в своей команде хотел бы видеть грамотных специалистов. Еще лучше, если они будут родом из Кировской области. Сегодня в ведущие ведомства можно попасть на конкурсной основе.Глава региона прокомментировал назначение экс-зампреда правительства Ильи Шульгина на должность главы администрации областного центра. По словам Игоря Васильева, это назначение позволит усилить отдачу от совместной работы горадминистрации и областного правительства. Губернатор охарактеризовал нового городского сити-менеджера.Одним из ключевых вопросов, который Игорь Васильев обсудил на встрече с журналистами - это решение проблем обманутых дольщиков. Сейчас в регионе таких порядка двухсот человек. Губернатор рассказал, какая работа ведется сегодня. Одна из главных задач - это вовремя выявить мошенников и помочь людям, которые поверили недобросовестным строителям.Кировские журналисты на встрече с губернатором не могли обойти стороной дорожную тему. В этом году только в Кирове было отремонтировано около ста километров дорог. В будущем перед властями стоит непростая задача, создать условия для дальнейшего развития.На встрече немало внимания было уделено медицине. Областные власти планируют создать на территории области клинику на тысячу коек. Обсуждалась и работа санавиации. Она доказала свою эффективность. Благодаря вертолетам удалось спасти уже не один десяток человеческих жизней. Отметим, такие встречи с губернатором теперь будут проходить регулярно.