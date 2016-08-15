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Новости / Общество

Игорь Васильев провел встречу с представителями ведущих СМИ

Сегодня, 10:05 | Просмотров: 157 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Глава региона Игорь Васильев провел встречу с представителями ведущих кировских СМИ. Губернатор поделился ближайшими планами и мнением по самым актуальным темам.

Хорошие специалисты - неотъемлемая часть успеха. Глава региона начал встречу с журналистами, обсудив кадровую политику правительства. Игорь Васильев в своей команде хотел бы видеть грамотных специалистов. Еще лучше, если они будут родом из Кировской области. Сегодня в ведущие ведомства можно попасть на конкурсной основе.

Игорь Васильев провел встречу с представителями ведущих СМИИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ощущения железобетонности команды, его и не нужно и не может быть. Это всегда должен быть такой живой организм, который должен очень быстро подстраиваться под какие-то изменения, адаптироваться. Самое главное, что бы честные порядочные профессиональные люди».

Глава региона прокомментировал назначение экс-зампреда правительства Ильи Шульгина на должность главы администрации областного центра. По словам Игоря Васильева, это назначение позволит усилить отдачу от совместной работы горадминистрации и областного правительства. Губернатор охарактеризовал нового городского сити-менеджера.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Порядочный человек, который долгое время занимался бизнесом, управлял крупными компаниями в химической отрасли. В Татарстане, Башкирии. Зарекомендовал себя грамотным специалистом, полтора года проработал в области в команде правительства в тесном взаимодействии с городом в том числе».
 
Одним из ключевых вопросов, который Игорь Васильев обсудил на встрече с журналистами - это решение проблем обманутых дольщиков. Сейчас в регионе таких порядка двухсот человек. Губернатор рассказал, какая работа ведется сегодня. Одна из главных задач - это вовремя выявить мошенников и помочь людям, которые поверили недобросовестным строителям.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На этом рынке за последние годы произошли очень серьезные изменения. Сначала появилось страхование договоров. Строитель - дольщик - страховая компания. Если договора заключались, когда действовал этот федеральный закон, то источником финансирования является та компания, которая договора зарегистрировала».

Кировские журналисты на встрече с губернатором не могли обойти стороной дорожную тему. В этом году только в Кирове было отремонтировано около ста километров дорог. В будущем перед властями стоит непростая задача, создать условия для дальнейшего развития.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас нет ни мощности, ни понимания того, что делать. Мы за эти годы еще и инфраструктуру создать. И рабочие места, и технику приобрести. И предприятие свое, в том числе Вятавтодор сделать снова жизнеспособным и мы смогли бы осваивать большие деньги».

На встрече немало внимания было уделено медицине. Областные власти планируют создать на территории области клинику на тысячу коек. Обсуждалась и работа санавиации. Она доказала свою эффективность. Благодаря вертолетам удалось спасти уже не один десяток человеческих жизней. Отметим, такие встречи с губернатором теперь будут проходить регулярно.


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