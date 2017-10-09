Горожане встревожены ситуацией с благоустройством Кочуровского парка

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Новый асфальт не прошел проверку на прочность. Благоустройство Кочуровского парке еще не закончилось, а новый асфальт уже в плохом состоянии. Ситуацию уже прокомментировали представители администрации города, ну а мы сегодня изучили проблему на месте событий.След от широкой шины быстро ставит точки над "i". По этому асфальту проехала тяжелая машина, и он сломался. Положили его совсем недавно. Это не единственное место, которое разбила техника.Но в начале должна пройти экспертиза. Работу подрядчика изучат специалисты. Тем временем в соцсетях появляются вот такие фотографии. Асфальт укладывают во время снегопада. Жители Кирова задаются вопросом, насколько хватит такого благоустройства?Представители подрядчика утверждают, что технология была соблюдена. А "партизанская" фотография из соцсетей ничего не доказывает.Окончательный итог этой истории подведут эксперты. Городские власти заверили, все нарушение подрядчик должен будет устранить за свой счет.Сейчас правоохранители изучают материалы, а представители администрации призывают людей не быть равнодушными.Отметим, благоустройство кочуровского парка должно быть закончено десятого ноября.