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Горожане встревожены ситуацией с благоустройством Кочуровского парка

Сегодня, 10:25 | Просмотров: 106 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Новый асфальт не прошел проверку на прочность. Благоустройство Кочуровского парке еще не закончилось, а новый асфальт уже в плохом состоянии. Ситуацию уже прокомментировали представители администрации города, ну а мы сегодня изучили проблему на месте событий.

След от широкой шины быстро ставит точки над "i". По этому асфальту проехала тяжелая машина, и он сломался. Положили его совсем недавно. Это не единственное место, которое разбила техника.

Горожане встревожены ситуацией с благоустройством Кочуровского паркаАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Строим и тут же ломаем, тяжелая техника привела новое асфальтовое покрытие в полную негодность. Раздавили даже старую пешеходную дорожку. Здесь даже бордюрный камень стоит под очень интересным углом. Все это подрядчику придется переделывать, причем за свой счет».

Но в начале должна пройти экспертиза. Работу подрядчика изучат специалисты. Тем временем в соцсетях появляются вот такие фотографии. Асфальт укладывают во время снегопада. Жители Кирова задаются вопросом, насколько хватит такого благоустройства?

- В процессе укладки пошел снег. Что нам? Остановить все?

Представители подрядчика утверждают, что технология была соблюдена. А "партизанская" фотография из соцсетей ничего не доказывает.

- Там на фотографии, что показали? Процесса укладки нет. Там даже машины нет на фотографии. Там укладчик чистился. Асфальт был уже уложен. Укладывалось на сухое основание, очищенное от снега.

Окончательный итог этой истории подведут эксперты. Городские власти заверили, все нарушение подрядчик должен будет устранить за свой счет.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Недавно Кочуровский парк, прямом смысле обокрали. Покусились на саженцы. Было украдено две ёлочки и две кедровые сосны. Отметим, больше кадровых сосен здесь в парке нет. Пропажу заметили местные жители. Городские власти уже обратились в полицию».

Сейчас правоохранители изучают материалы, а представители администрации призывают людей не быть равнодушными.

Горожане встревожены ситуацией с благоустройством Кочуровского паркаСЕРГЕЙ ТОРХОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Просьба большая. Всех, кто увидит варваров, я по-другому назвать их не могу, просьба - звонить 02 или в территориальное управление. Задача сохранить то, что сделано здесь».

Отметим, благоустройство кочуровского парка должно быть закончено десятого ноября.


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