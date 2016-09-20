Совещание по вопросам профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних

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Вопросы профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних обсуждались на координационном совещании при главном федеральном инспекторе.Особую актуальность темы подчеркнули недавние громкие судебные процессы над несколькими жителями региона, обвиняемых в растлении подростков. Одним из направлений работы станет усиление правового просвещения самих школьников. В целом же необходимо создание системы мер помощи и защиты детей от насилия и жестокого обращения.Добавим, что сегодня на учете состоят более трех тысяч семей, которые находятся в социально опасном положении. Индивидуальная работа с каждой будет усилена.