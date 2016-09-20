Совещание по вопросам профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних
Сегодня, 12:10 | Просмотров: 87 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Особую актуальность темы подчеркнули недавние громкие судебные процессы над несколькими жителями региона, обвиняемых в растлении подростков. Одним из направлений работы станет усиление правового просвещения самих школьников. В целом же необходимо создание системы мер помощи и защиты детей от насилия и жестокого обращения.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Прежде всего, это работа, направленная на раннюю профилактику факторов семейного неблагополучия, организация рейдовых мероприятий в местах массового отдых молодёжи, предупреждение безнадзорности, усиление мер по защите детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Особая роль принадлежит взаимодействию власти и СМИ».
Добавим, что сегодня на учете состоят более трех тысяч семей, которые находятся в социально опасном положении. Индивидуальная работа с каждой будет усилена.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
25.09.2016