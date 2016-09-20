ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

01 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.1557
EURO: 67.7107
Погода в городе Кирове:
вечером:  0...+2°C
ночью:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Совещание по вопросам профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних

Сегодня, 12:10 | Просмотров: 87 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Вопросы профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних обсуждались на координационном совещании при главном федеральном инспекторе.

Особую актуальность темы подчеркнули недавние громкие судебные процессы над несколькими жителями региона, обвиняемых в растлении подростков. Одним из направлений работы станет усиление правового просвещения самих школьников. В целом же необходимо создание системы мер помощи и защиты детей от насилия и жестокого обращения.

Совещание по вопросам профилактики преступлений в отношении несовершеннолетнихВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Прежде всего, это работа, направленная на раннюю профилактику факторов семейного неблагополучия, организация рейдовых мероприятий в местах массового отдых молодёжи, предупреждение безнадзорности, усиление мер по защите детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Особая роль принадлежит взаимодействию власти и СМИ».

Добавим, что сегодня на учете состоят более трех тысяч семей, которые находятся в социально опасном положении. Индивидуальная работа с каждой будет усилена.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Житель Каринторфа за убийство проведет 9 лет в колонии

17:18 01.11.2017


Житель Каринторфа за убийство проведет 9 лет в колонии

Кировчане напишут Большой этнографический диктант

14:58 01.11.2017


Кировчане напишут Большой этнографический диктант

В Кировской области ожидается усиление ветра

13:48 01.11.2017


В Кировской области ожидается усиление ветра

24-летняя жительница Кильмези убила отчима

16:56 31.10.2017


24-летняя жительница Кильмези убила отчима

Житель Санчурска предстанет перед судом за гибель подруги

14:59 31.10.2017


Житель Санчурска предстанет перед судом за гибель подруги

Илья Шульгин: «Требования будут высокими»

14:49 31.10.2017


Илья Шульгин: «Требования будут высокими»

Кировчанин отправится на 2 года в колонию за угрозы

14:32 31.10.2017


Кировчанин отправится на 2 года в колонию за угрозы

Все новости

Вести. Кировская область

Прокуратура проверяет предприятия, которые используют в своей работе водные ресурсы

15:21 01.11.2017


Прокуратура проверяет предприятия, которые используют в своей работе водные ресурсы

Совещание по вопросам профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних

12:10 01.11.2017


Совещание по вопросам профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних

Кировская команда вошла в число 12 лучших по Кубку России по регби-7

10:37 01.11.2017


Кировская команда вошла в число 12 лучших по Кубку России по регби-7

Кировская рок-группа "Беретта" вернулась с фестиваля "Мир без наркотиков"

10:34 01.11.2017


Кировская рок-группа "Беретта" вернулась с фестиваля "Мир без наркотиков"

Горожане встревожены ситуацией с благоустройством Кочуровского парка

10:25 01.11.2017


Горожане встревожены ситуацией с благоустройством Кочуровского парка

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Прямая линия по вопросам жестокого обращения с детьми

20.09.2016


Прямая линия по вопросам жестокого обращения с детьми

Конференция на тему предотвращения жестокого обращения с детьми

09.12.2011


Конференция на тему предотвращения жестокого обращения с детьми

28 сентября в Кировской области будет работать "горячая линия" по вопросам жестокого обращения с детьми.

25.09.2016


28 сентября в Кировской области будет работать "горячая линия" по вопросам жестокого обращения с детьми.

Координационное совещание ГФИ

17.07.2015


Координационное совещание ГФИ

Совет при ГФИ

24.06.2015


Совет при ГФИ

Профилактика подростковой преступности

24.05.2011


Профилактика подростковой преступности

Популярные новости

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кильмезском районе бревном убило рабочего

19.10.2017


В Кильмезском районе бревном убило рабочего

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

26.10.2017


В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

19.10.2017


В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

23.10.2017


Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

20.10.2017


В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх