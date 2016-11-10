Кировчане напишут Большой этнографический диктант

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3 ноября, накануне Дня народного единства, в России пройдёт международная акция «Большой этнографический диктант». Организаторами являются Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.Цели акции - выявление уровня этнографической грамотности граждан, их знаний о народах, проживающих в России, привлечение внимания к этнографии как науке, занимающей важное место в межэтнических отношениях.В Кирове акцию проведут министерство, министерство культуры Кировской области, министерство образования Кировской области и министерство внутренней и информационной политики Кировской области.Одной из региональных площадок проведения диктанта станет Институт развития образования (ул. Р. Ердякова, 23/2, кабинет 417). Регистрация участников начнётся с 9.30, написание диктанта - с 10.00. Также диктант можно будет написать в Доме дружбы народов (г. Киров, Октябрьский проспект, 31) и в Вятском колледже культуры (Киров, улица Пугачёва, 8).Принять участие в акции может любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Задания диктанта - это тест из 30 вопросов. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, - 100.Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.Результаты диктанта, правильные ответы, разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 12 декабря. По результатам акции будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.