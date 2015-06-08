Прокуратура проверяет предприятия, которые используют в своей работе водные ресурсы
Сегодня, 15:21 | Просмотров: 76 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
Прокуратура вновь проводит проверку соблюдения требований законодательства предприятиями, которые используют в своей работе водные ресурсы.
АНТОН КАЗАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ:
«Законодательство об охране водных биологических ресурсов предусматривает обязанность каждого предприятия, которое использует в своей деятельности водный объект, рассчитать и компенсировать ущерб, наносимый своей хозяйственной деятельностью водным биологическим ресурсам, то есть рыбе и среде их обитания».
В ходе проверки выяснилось, что более ста предприятий игнорируют требования закона. Возмещение вредного воздействия сточных вод проводили единицы.
АНТОН КАЗАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ:
«В целях побуждения к исполнению данной обязанности природоохранной прокуратурой в текущем году в суды области предъявлено десять исковых заявлений о возложении данной обязанности, семь из которых удовлетворены».
В качестве возмещения ущерба, нанесенного рекам, предприятия области выпустили в водоемы более двух тысяч мальков стерляди.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
29.09.2015
ОАО «Кировгазосиликат» обязали разработать проект санитарно-защитной зоны своей промплощадки.
22.08.2015