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Прокуратура проверяет предприятия, которые используют в своей работе водные ресурсы

Сегодня, 15:21 | Просмотров: 76 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Вятку запустят рыбу. Кировская межрайонная природоохранная прокуратура приняла меры, направленные на обеспечение воспроизводства водных биологических ресурсов.

Прокуратура вновь проводит проверку соблюдения требований законодательства предприятиями, которые используют в своей работе водные ресурсы.

Прокуратура проверяет предприятия, которые используют в своей работе водные ресурсыАНТОН КАЗАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ:
«Законодательство об охране водных биологических ресурсов предусматривает обязанность каждого предприятия, которое использует в своей деятельности водный объект, рассчитать и компенсировать ущерб, наносимый своей хозяйственной деятельностью водным биологическим ресурсам, то есть рыбе и среде их обитания».

В ходе проверки выяснилось, что более ста предприятий игнорируют требования закона. Возмещение вредного воздействия сточных вод проводили единицы.

АНТОН КАЗАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ:
«В целях побуждения к исполнению данной обязанности природоохранной прокуратурой в текущем году в суды области предъявлено десять исковых заявлений о возложении данной обязанности, семь из которых удовлетворены».

В качестве возмещения ущерба, нанесенного рекам, предприятия области выпустили в водоемы более двух тысяч мальков стерляди.


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