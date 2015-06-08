Прокуратура проверяет предприятия, которые используют в своей работе водные ресурсы

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В Вятку запустят рыбу. Кировская межрайонная природоохранная прокуратура приняла меры, направленные на обеспечение воспроизводства водных биологических ресурсов.Прокуратура вновь проводит проверку соблюдения требований законодательства предприятиями, которые используют в своей работе водные ресурсы.В ходе проверки выяснилось, что более ста предприятий игнорируют требования закона. Возмещение вредного воздействия сточных вод проводили единицы.В качестве возмещения ущерба, нанесенного рекам, предприятия области выпустили в водоемы более двух тысяч мальков стерляди.