В Кирове проходит акция "Не дай себя обмануть"
Сегодня, 10:13 | Просмотров: 106 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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МИХАИЛ СКОЧИЛОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
«Фактов и способов мошенничества и их способов несколько. Останавливаться на каком-то одном я не буду, каждый раз преступники выбирают новые способы, в том числе, возвращаясь к старым, которые долгое время не регистрировались на территории региона».
ОЛЬГА АКУЛОВА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я надеюсь, что все, кто получит сегодня эту информацию, не просто ее проанализируют, а постараются передать своим близким, стараясь предупредить и защитить. Тот, кто предупрежден, тот вооружен».
Работа по раскрытию таких преступлений осложняется тем, что лица, совершающие противоправные действия находятся в других регионах. Тем не менее, в этом году в ходе служебных командировок была пресечена деятельность шести преступных групп и отдельных лиц.
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