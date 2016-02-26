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Новости / Общество

В Кирове проходит акция "Не дай себя обмануть"

Сегодня, 10:13 | Просмотров: 106 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Кировчанам рассказали, как не стать жертвой мошенников. Полиция решила усилить профилактическую работу. Жертвами виртуальных и телефонных аферистов горожане становятся практически ежедневно. А сумма ущерба уже исчисляется миллионами рублей.
 
 
Наиболее массовое явление последних лет это факты "дистанционного " хищения с банковских карт. Основная цель злоумышленников, путем обмана получить конфиденциальную информацию о банковской карте. Так преступники звонят гражданам, разместившим свои объявления о продаже каких-либо товаров, предлагают внести предоплату и назвать реквизиты банковской карты, номер, срок ее действия и т.д. С помощью этой информации и совершается хищение денег. Помимо этого, используется пакетная рассылка СМС с ложной информацией о проблемах с картой.

В Кирове проходит акция "Не дай себя обмануть"МИХАИЛ СКОЧИЛОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
«Фактов и способов мошенничества и их способов несколько. Останавливаться на каком-то одном я не буду, каждый раз преступники выбирают новые способы, в том числе, возвращаясь к старым, которые долгое время не регистрировались на территории региона».
 
 
В ходе акции "Не дай себя обмануть" волонтеры раздавали кировчанам листовки, где прописаны различные ситуации дистанционного мошенничества и как себя вести, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

В Кирове проходит акция "Не дай себя обмануть"ОЛЬГА АКУЛОВА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я надеюсь, что все, кто получит сегодня эту информацию, не просто ее проанализируют, а постараются передать своим близким, стараясь предупредить и защитить. Тот, кто предупрежден, тот вооружен».
 
Работа по раскрытию таких преступлений осложняется тем, что лица, совершающие противоправные действия находятся в других регионах. Тем не менее, в этом году в ходе служебных командировок была пресечена деятельность шести преступных групп и отдельных лиц.


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