В Кирове 4 и 7 ноября будет ограничено движение

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В День народного единства кировчанам стоит обратить внимание на временное перекрытие центральных улиц.В День народного единства, 4 ноября, с 6.00 до 11.00 будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта (кроме автомобилей, обслуживающих гражданско-патриотическую акцию, которая начнется на Театральной площади в 10.00):- по нечетной стороне улицы Спасской от улицы Карла Маркса до улицы Володарского;- на стоянке между драмтеатром и сквером у фонтана;- на стоянке между корпусом № 1 ВГУ и сквером у фонтана.Также 4 ноября с 6.00 до 11.00 будет временно прекращено движение транспорта:- по улице Карла Либкнехта - от улицы Преображенской до Спасской;- по улице Московской - от улицы Дерендяева до улицы Карла Маркса.Кроме того, 7 ноября с 11.00 до 11.30 на период мероприятий, посвященных Дню Октябрьской революции 1917 года, будет временно прекращено движение транспорта по улице Московской - от улицы Карла Маркса до Динамовского проезда.