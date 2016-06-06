В Кирове 4 и 7 ноября будет ограничено движение
Сегодня, 10:25 | Просмотров: 94 | Версия для печати
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В День народного единства, 4 ноября, с 6.00 до 11.00 будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта (кроме автомобилей, обслуживающих гражданско-патриотическую акцию, которая начнется на Театральной площади в 10.00):
- по нечетной стороне улицы Спасской от улицы Карла Маркса до улицы Володарского;
- на стоянке между драмтеатром и сквером у фонтана;
- на стоянке между корпусом № 1 ВГУ и сквером у фонтана.
Также 4 ноября с 6.00 до 11.00 будет временно прекращено движение транспорта:
- по улице Карла Либкнехта - от улицы Преображенской до Спасской;
- по улице Московской - от улицы Дерендяева до улицы Карла Маркса.
Кроме того, 7 ноября с 11.00 до 11.30 на период мероприятий, посвященных Дню Октябрьской революции 1917 года, будет временно прекращено движение транспорта по улице Московской - от улицы Карла Маркса до Динамовского проезда.
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