В Центрах местной активности г. Кирова проходят акции помощи бездомным животным

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Кировчане продолжают помогать бездомным животным. Центры местной активности анонсируют новую акцию в помощь четвероногим друзьям человека.Большая помощь маленьким, но самым преданным друзьям. Они не злые - они несчастные.Судьба каждого животного драматична. Они попадают в приют далеко не от большой любви. Многие так и не находят новых хозяев. Помочь бездомным животным стало еще проще. Центры местной активности запускают акцию "Котопес".Они в ответе за тех, кого бросили. За всем этим стоит большая команда людей. Это Аня. Её история помощи бездомным животным началась почти 3 года назад. Признается - на одном энтузиазме далеко не уедешьВо время акции Центры местной активности принимают крупы, готовые корма для кошек и собак, пакеты под мусор и моющие средства. Все собранные продукты и вещи будут направлены в приюты для животных. С местами расположения Центров и часами их работы можно ознакомиться на сайте администрации г. Кирова.