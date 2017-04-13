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Новости / Общество

В Центрах местной активности г. Кирова проходят акции помощи бездомным животным

Сегодня, 10:25 | Просмотров: 100 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Кировчане продолжают помогать бездомным животным. Центры местной активности анонсируют новую акцию в помощь четвероногим друзьям человека.

В Центрах местной активности г. Кирова проходят акции помощи бездомным животнымКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Тридцать пять кг мяса, 25 кг крупы требуется, чтобы накормить эту нешуточную ораву четвероногих любимцев. Тут на помощь приходят центры местной активности, которые не могут равнодушно смотреть на бездомных животных».

Большая помощь маленьким, но самым преданным друзьям. Они не злые - они несчастные.

- Так, это для кошек. Это каши.

Судьба каждого животного драматична. Они попадают в приют далеко не от большой любви. Многие так и не находят новых хозяев. Помочь бездомным животным стало еще проще. Центры местной активности запускают акцию "Котопес".

ОЛЬГА ЛАЙМБЕРГ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«То, что у нас много бездомных собак - это, прежде всего, виноваты сами люди. Близится зима, вот эти бедные животные, скажем так - не голодные, потому что волонтёры за ними ухаживают, но всё-таки не так обогреты, как наши домашние питомцы, поэтому мы с нашими руководителями центров решили провести такую акцию».

Они в ответе за тех, кого бросили. За всем этим стоит большая команда людей. Это Аня. Её история помощи бездомным животным началась почти 3 года назад. Признается - на одном энтузиазме далеко не уедешь

В Центрах местной активности г. Кирова проходят акции помощи бездомным животнымАННА ФОМЧЕНКО, ВОЛОНТЁР:
«Сейчас так как идет подготовка к зиме, необходим хозинвентарь: лопаты, ломы, грабли перчатки. В общем, всё, что нужно для уборки снега, потому что убираем всё в ручную каждый день».

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Крупы, сухие корма - это всё собрано силами неравнодушных людей. Волонтеры признаются, казалось бы, даже таких внушительных запасов хватит всего на неделю».

Во время акции Центры местной активности принимают крупы, готовые корма для кошек и собак, пакеты под мусор и моющие средства. Все собранные продукты и вещи будут направлены в приюты для животных. С местами расположения Центров и часами их работы можно ознакомиться на сайте администрации г. Кирова.


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