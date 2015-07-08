В Кирове продолжается борьба с нелегальной рекламой
Сегодня, 14:50 | Просмотров: 73 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
Подобные рейды проходят регулярно. Поскольку разного рода рекламные объявления вопреки всем запретам регулярно появляются на столбах, деревьях, домах и заборах. Штрафы за подобные правонарушения колеблются от 3 до 200 тысяч рублей. Но большинство незаконопослушных рекламодателей ускользают от ответственности.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Основная проблема в том, что мы не можем администрировать данное нарушение без задержания непосредственно при размещении, в том числе мы не можем установить личности данного гражданина и в связи с этим привлечь его к административной ответственности, хотя на сегодняшний день законом Кировской области предусмотрена административная ответственность».
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«На сегодняшний день вот этот мусор, после того как приходят в негодность эти объявления. То есть это не эстетично, во-первых, у нас должен быть порядок во всем, в том числе и в наружной рекламе».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!