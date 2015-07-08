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«Основная проблема в том, что мы не можем администрировать данное нарушение без задержания непосредственно при размещении, в том числе мы не можем установить личности данного гражданина и в связи с этим привлечь его к административной ответственности, хотя на сегодняшний день законом Кировской области предусмотрена административная ответственность».

«На сегодняшний день вот этот мусор, после того как приходят в негодность эти объявления. То есть это не эстетично, во-первых, у нас должен быть порядок во всем, в том числе и в наружной рекламе».

В Кирове продолжается борьба с нелегальной рекламой. Группа Муниципального контроля провела в Первомайском районе рейд по очистке от несанкционированных объявлений.Подобные рейды проходят регулярно. Поскольку разного рода рекламные объявления вопреки всем запретам регулярно появляются на столбах, деревьях, домах и заборах. Штрафы за подобные правонарушения колеблются от 3 до 200 тысяч рублей. Но большинство незаконопослушных рекламодателей ускользают от ответственности.Легальная реклама размещается только с разрешения городской администрации в специально установленных местах. Все остальное - самоуправство нечестных рекламодателей, которые не только нарушают закон, но и портят внешний вид города.Власти города просят кировчан помочь в борьбе с незаконной рекламой. Для этого достаточно сфотографировать тех, кто ее расклеивает, и послать на электронную почту в районную администрацию.