ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

02 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.0869
EURO: 67.6770
Погода в городе Кирове:
вечером:  -1...+1°C
ночью:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Пришло время разводить мосты

Сегодня, 15:47 | Просмотров: 0 | Версия для печати
Поделиться новостью:
По прогнозу кировского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», с 5 по 10 ноября среднесуточная температура воздуха перейдет на устойчивые минусовые значения. Это приведёт к появлению на реках плавучего льда и ледовой шуги.

Подобные явления могут привести к повреждению наплавных (понтонных) мостов. В связи с прогнозом Главное управление МЧС России по Кировской области направило главам администраций муниципальных образований письма с рекомендацией своевременно произвести развод наплавных мостов во избежание их разрушения или отрыва от береговых укреплений.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове идет розыск подозреваемого в краже

15:54 02.11.2017


В Кирове идет розыск подозреваемого в краже

Пришло время разводить мосты

15:47 02.11.2017


Пришло время разводить мосты

В Кирове экстренная стоматология переезжает

14:44 02.11.2017


В Кирове экстренная стоматология переезжает

В Кирово-Чепецке по горячим следам задержали воров

10:44 02.11.2017


В Кирово-Чепецке по горячим следам задержали воров

За неуважение к суду чепчанина ждут обязательные работы

10:38 02.11.2017


За неуважение к суду чепчанина ждут обязательные работы

В Кирове 4 и 7 ноября будет ограничено движение

10:25 02.11.2017


В Кирове 4 и 7 ноября будет ограничено движение

У Митино обнаружена свалка с останками животных (ФОТО)

10:10 02.11.2017


У Митино обнаружена свалка с останками животных (ФОТО)

Все новости

Вести. Кировская область

Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства России

14:58 02.11.2017


Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства России

Кировская студия "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюма

14:56 02.11.2017


Кировская студия "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюма

В Кирове проходит конкурс детского и молодежного творчества "Арт-соло"

14:54 02.11.2017


В Кирове проходит конкурс детского и молодежного творчества "Арт-соло"

Презентация книги "Азбука города» вместе с архитектором Чарушиным

14:52 02.11.2017


Презентация книги "Азбука города» вместе с архитектором Чарушиным

В Кирове продолжается борьба с нелегальной рекламой

14:50 02.11.2017


В Кирове продолжается борьба с нелегальной рекламой

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кировскую область пришли устойчивые морозы

04.01.2017


В Кировскую область пришли устойчивые морозы

В регионах Приволжского федерального округа вновь ожидаются аномальные холода.

26.11.2014


В регионах Приволжского федерального округа вновь ожидаются аномальные холода.

На реках области начался процесс ледообразования.

21.10.2014


На реках области начался процесс ледообразования.

Данные о толщине льда на водоёмах региона

29.12.2014


Данные о толщине льда на водоёмах региона

В Кирове побит температурный рекорд.

18.03.2015


В Кирове побит температурный рекорд.

В новогодние праздники кировчан ожидает настоящий зимний мороз.

26.12.2014


В новогодние праздники кировчан ожидает настоящий зимний мороз.

Популярные новости

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

26.10.2017


В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

23.10.2017


Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

20.10.2017


В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

Открытие Циолковских чтений в Кирове

23.10.2017


Открытие Циолковских чтений в Кирове

Представители оборонного ведомства прибыли в Киров, чтобы изучить ГИС "Лес"

19.10.2017


Представители оборонного ведомства прибыли в Киров, чтобы изучить ГИС "Лес"

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх