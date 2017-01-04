Пришло время разводить мосты

Поделиться новостью:

По прогнозу кировского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», с 5 по 10 ноября среднесуточная температура воздуха перейдет на устойчивые минусовые значения. Это приведёт к появлению на реках плавучего льда и ледовой шуги.Подобные явления могут привести к повреждению наплавных (понтонных) мостов. В связи с прогнозом Главное управление МЧС России по Кировской области направило главам администраций муниципальных образований письма с рекомендацией своевременно произвести развод наплавных мостов во избежание их разрушения или отрыва от береговых укреплений.