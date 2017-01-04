Пришло время разводить мосты
Сегодня, 15:47 | Просмотров: 0 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Подобные явления могут привести к повреждению наплавных (понтонных) мостов. В связи с прогнозом Главное управление МЧС России по Кировской области направило главам администраций муниципальных образований письма с рекомендацией своевременно произвести развод наплавных мостов во избежание их разрушения или отрыва от береговых укреплений.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!