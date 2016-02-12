ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

03 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.0869
EURO: 67.6770
Погода в городе Кирове:
днём:  -1...+1°C
вечером:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове в День народного единства пройдет ярмарка

Вчера, 16:46 | Просмотров: 122 | Версия для печати
Поделиться новостью:
4 ноября с 9 до 14 часов в рамках празднования Дня народного единства на Театральной площади состоится торговая ярмарка «Ноябрьская».

К участию в ярмарке приглашены крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, местные сельхозпроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, индивидуальные предприниматели.

Традиционно будет представлен разнообразный ассортимент продуктов питания, в том числе мясо свинины, говядины, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, охлажденные форель и карп, молочная продукция, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия и многое другое.

Кроме того, восемь предприятий Кировского облпотребсоюза представят разнообразную продукцию: мясо, колбасы, полуфабрикаты, выпечку и хлеб.

Также посетители ярмарки смогут приобрести изделия народно-художественных промыслов, сувениры.

В часы работы ярмарки будет организована торговля шашлыком, чаем и кофе.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Кирове деньги дольщиков пошли не на строительство

17:29 02.11.2017


В Кирове деньги дольщиков пошли не на строительство

Кировская область защитила проект в сфере образования

16:58 02.11.2017


Кировская область защитила проект в сфере образования

В Кировской области выберут бизнес-омбудсмена

16:51 02.11.2017


В Кировской области выберут бизнес-омбудсмена

В Кирове в День народного единства пройдет ярмарка

16:46 02.11.2017


В Кирове в День народного единства пройдет ярмарка

В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку

16:43 02.11.2017


В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку

Жительницу Пасегово обманули в соцсети на 3 тысячи рублей

16:19 02.11.2017


Жительницу Пасегово обманули в соцсети на 3 тысячи рублей

Кировчан просят сообщать о «зелёной воде» из крана

16:12 02.11.2017


Кировчан просят сообщать о «зелёной воде» из крана

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове проходит международная конференция по вопросам эстетической медицины

10:10 03.11.2017


В Кирове проходит международная конференция по вопросам эстетической медицины

Концерт к юбилею музыканта и композитора Александра Иванова-Крамского

17:47 02.11.2017


Концерт к юбилею музыканта и композитора Александра Иванова-Крамского

В Кирове растет количество несанкционированных свалок

17:45 02.11.2017


В Кирове растет количество несанкционированных свалок

Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства России

14:58 02.11.2017


Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства России

Кировская студия "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюма

14:56 02.11.2017


Кировская студия "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюма

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове пройдёт ярмарка «Февральская»

12.02.2016


В Кирове пройдёт ярмарка «Февральская»

В Кирове пройдет ярмарка «Дары осени»

22.09.2016


В Кирове пройдет ярмарка «Дары осени»

В Кирове возобновляются ярмарки выходного дня.

12.02.2015


В Кирове возобновляются ярмарки выходного дня.

В Кирове пройдет ярмарка выходного дня

18.05.2017


В Кирове пройдет ярмарка выходного дня

Кировчане смогут приобрести мясо индейки и истобенские соленья

20.11.2015


Кировчане смогут приобрести мясо индейки и истобенские соленья

На ярмарке выходного дня фермеры представят новую продукцию

26.11.2015


На ярмарке выходного дня фермеры представят новую продукцию

Популярные новости

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

26.10.2017


В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

23.10.2017


Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку

02.11.2017


В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку

В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

20.10.2017


В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

Открытие Циолковских чтений в Кирове

23.10.2017


Открытие Циолковских чтений в Кирове

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх