В Кирове в День народного единства пройдет ярмарка
Вчера, 16:46 | Просмотров: 122 | Версия для печати
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К участию в ярмарке приглашены крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, местные сельхозпроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, индивидуальные предприниматели.
Традиционно будет представлен разнообразный ассортимент продуктов питания, в том числе мясо свинины, говядины, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, охлажденные форель и карп, молочная продукция, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия и многое другое.
Кроме того, восемь предприятий Кировского облпотребсоюза представят разнообразную продукцию: мясо, колбасы, полуфабрикаты, выпечку и хлеб.
Также посетители ярмарки смогут приобрести изделия народно-художественных промыслов, сувениры.
В часы работы ярмарки будет организована торговля шашлыком, чаем и кофе.
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