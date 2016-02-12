В Кирове в День народного единства пройдет ярмарка

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4 ноября с 9 до 14 часов в рамках празднования Дня народного единства на Театральной площади состоится торговая ярмарка «Ноябрьская».К участию в ярмарке приглашены крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, местные сельхозпроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, индивидуальные предприниматели.Традиционно будет представлен разнообразный ассортимент продуктов питания, в том числе мясо свинины, говядины, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, охлажденные форель и карп, молочная продукция, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия и многое другое.Кроме того, восемь предприятий Кировского облпотребсоюза представят разнообразную продукцию: мясо, колбасы, полуфабрикаты, выпечку и хлеб.Также посетители ярмарки смогут приобрести изделия народно-художественных промыслов, сувениры.В часы работы ярмарки будет организована торговля шашлыком, чаем и кофе.