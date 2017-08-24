В Кировской области выберут бизнес-омбудсмена

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10 ноября в Кирове состоится публичное обсуждение кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области.В расширенном совещании могут принять участие представители общественных объединений предпринимателей, а также субъекты предпринимательской деятельности.В рамках публичных обсуждений кандидатам на должность уполномоченного предлагается выступить с презентацией своей программы, направленной на улучшение предпринимательского климата в Кировской области и обеспечение защиты прав субъектов предпринимательской. Длительность выступления не должна превышать 15 минут.После заслушивания кандидатов участники публичных обсуждений могут высказать своё мнение относительно представленных кандидатур.В список кандидатов на должность уполномоченного включено шесть кандидатур:- Добрушкес Александр Львович (предложение о внесении кандидатуры на должность уполномоченного представлено Депутатом Законодательного Собрания Кировской области Балыбердиным Ю.А.);- Вавилов Андрей Николаевич (предложение о внесении кандидатуры на должность уполномоченного представлено Депутатом Законодательного Собрания Кировской области Сергеевым Д.В.);- Кассин Олег Валерьевич (предложение о внесении кандидатуры на должность уполномоченного представлено Кировским региональным общественным фондом поддержки предпринимательства «СОДЕЙСТВИЕ»);- Маури Андрей Альбертович (предложение о внесении кандидатуры на должность уполномоченного представлено Союзом «Вятская торгово-промышленная палата»);- Огородов Владимир Геннадьевич (предложение о внесении кандидатуры на должность уполномоченного представлено Агропромышленным союзом товаропроизводителей (работодателей) Кировской области);- Чуркин Валерий Викторович (предложение о внесении кандидатуры на должность уполномоченного представлено Депутатом Законодательного Собрания Кировской области Мамаевым С.П.).Cлушания состоятся в 15:00 по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69, здание № 1, каб. 509. Предварительная запись желающих принять участие в публичных обсуждениях осуществляется до 08.11.2017 (включительно) в министерстве развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области с 9:00 до 17:00 по телефону (8332) 64-96-32.