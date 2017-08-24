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Новости / Общество

В Кировской области выберут бизнес-омбудсмена

Вчера, 16:51 | Просмотров: 106 | Версия для печати
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10 ноября в Кирове состоится публичное обсуждение кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области.

В расширенном совещании могут принять участие представители общественных объединений предпринимателей, а также субъекты предпринимательской деятельности.

В рамках публичных обсуждений кандидатам на должность уполномоченного предлагается выступить с презентацией своей программы, направленной на улучшение предпринимательского климата в Кировской области и обеспечение защиты прав субъектов предпринимательской. Длительность выступления не должна превышать 15 минут.

После заслушивания кандидатов участники публичных обсуждений могут высказать своё мнение относительно представленных кандидатур.

В список кандидатов на должность уполномоченного включено шесть кандидатур:

- Добрушкес Александр Львович (предложение о внесении кандидатуры на должность уполномоченного представлено Депутатом Законодательного Собрания Кировской области Балыбердиным Ю.А.);

- Вавилов Андрей Николаевич (предложение о внесении кандидатуры на должность уполномоченного представлено Депутатом Законодательного Собрания Кировской области Сергеевым Д.В.);

- Кассин Олег Валерьевич (предложение о внесении кандидатуры на должность уполномоченного представлено Кировским региональным общественным фондом поддержки предпринимательства «СОДЕЙСТВИЕ»);

- Маури Андрей Альбертович (предложение о внесении кандидатуры на должность уполномоченного представлено Союзом «Вятская торгово-промышленная палата»);

- Огородов Владимир Геннадьевич (предложение о внесении кандидатуры на должность уполномоченного представлено Агропромышленным союзом товаропроизводителей (работодателей) Кировской области);

- Чуркин Валерий Викторович (предложение о внесении кандидатуры на должность уполномоченного представлено Депутатом Законодательного Собрания Кировской области Мамаевым С.П.).

Cлушания состоятся в 15:00 по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69, здание № 1, каб. 509. Предварительная запись желающих принять участие в публичных обсуждениях осуществляется до 08.11.2017 (включительно) в министерстве развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области с 9:00 до 17:00 по телефону (8332) 64-96-32.


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