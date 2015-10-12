В Кирове растет количество несанкционированных свалок

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«По статистике прошлых лет в среднем из городского бюджета выделяется до 20 млн. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. В прошлом году было вывезено около 50 тысяч кубических метров мусора».

«Помимо того, что министерство самостоятельно ведет эту работу, мы привлекаем волонтеров и активных граждан. Для этого мы специально разработали информационный слой на портале "ГИС-экология". Он называется "Общественный экологический контроль"».

«В 2017 году нами проведено 8 проверок лечебных учреждений. в 5-ти мы нашли нарушения в обращении с мед.отходами».

Подобные стихийные свалки экологи находят практически ежемесячно. Таких точек на карте области уже более двухсот. Проблема борьбы с незаконными свалками находится на постоянном контроле министерства охраны окружающей среды и других ведомств.Чаще всего стихийные свалки возникают из-за безответственности самих кировчан, потому как мусор бросают там, где удобно. Государственными инспекторами министерства охраны окружающей среды только в этом году выявлено 283 свалки, ликвидированы - 143. И это все - за счет муниципальных средств.Отходы подразделяют на пять классов: первый – самые опасные, например, ртутные лампы. Дальше – менее опасные, а пятый класс - "практически" не опасные. На этой свалке можно увидеть все пять классов отходов. Мусорят, в основном, местные жители из частного сектора, которые не хотят заключать договоры на вывоз ТБО. Сейчас у них нет такой прямой обязанности, но совсем скоро с изменением законодательства она появится.В Год экологии Правительством Кировской области совместно с природоохранной прокуратурой, администрациями муниципальных образований, общественностью уделяется большое внимание ликвидации несанкционированных свалок. За 9 месяцев количество рейдов министерства охраны окружающей среды по выявлению свалок в сравнении с 2016 годом увеличилось на 30 процентов - силами госинспекторов проведено 184 профилактических мероприятия.На особом контроле и утилизация медицинских отходов. Это направление – в ведении федеральной структуры - Управления Роспотребнадзора по Кировской области.В отношении главных врачей и мед.учреждений были составлены административные протоколы. Но самое главное, считают специалисты всех ведомств, лучше и намного дешевле не бороться с уже существующей свалкой, а не допускать их появления в принципе и это напрямую зависит от каждого жителя нашей области.