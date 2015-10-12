В Кирове растет количество несанкционированных свалок
Вчера, 17:45 | Просмотров: 127 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Чаще всего стихийные свалки возникают из-за безответственности самих кировчан, потому как мусор бросают там, где удобно. Государственными инспекторами министерства охраны окружающей среды только в этом году выявлено 283 свалки, ликвидированы - 143. И это все - за счет муниципальных средств.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА КИРОВА:
«По статистике прошлых лет в среднем из городского бюджета выделяется до 20 млн. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. В прошлом году было вывезено около 50 тысяч кубических метров мусора».
АНТОН КАЗАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ:
«Чаще всего выявить людей, которые разместили отходы, невозможно, поэтому меры реагирования направлены на собственников или владельцев участка, где свалка, для ликвидации».
РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас есть административная ответственность за нарушения Правил благоустройства и муниципальные образования могут прописать ответственность за несанкционированные свалки в своих Правилах благоустройства. Штрафы серьезные. Только для физлиц - до 5 тысяч рублей, для юридических - сотни тысяч рублей».
В Год экологии Правительством Кировской области совместно с природоохранной прокуратурой, администрациями муниципальных образований, общественностью уделяется большое внимание ликвидации несанкционированных свалок. За 9 месяцев количество рейдов министерства охраны окружающей среды по выявлению свалок в сравнении с 2016 годом увеличилось на 30 процентов - силами госинспекторов проведено 184 профилактических мероприятия.
АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Помимо того, что министерство самостоятельно ведет эту работу, мы привлекаем волонтеров и активных граждан. Для этого мы специально разработали информационный слой на портале "ГИС-экология". Он называется "Общественный экологический контроль"».
ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2017 году нами проведено 8 проверок лечебных учреждений. в 5-ти мы нашли нарушения в обращении с мед.отходами».
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