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Новости / Общество

Производство и хранение сельхозпродукции в Кирове

Вчера, 10:43 | Просмотров: 130 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Как в Кирове организовано производство и хранение сельхозпродукции? Этот вопрос изучили депутаты городской думы.
 
 
Руководитель сельхозпредприятия рассказал главе города Кирова не только о продукции, но и о медицинских исследованиях. Опираясь на них, специалисты разрабатывают свои продукты. Такие предприятия кормят не только Киров. Продукция идет и в другие регионы, и даже за рубеж. Елена Ковалева отметила, на поддержку городского сельского хозяйства выделяются значительные средства из бюджетов разного уровня.

Производство и хранение сельхозпродукции в КировеЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Для нас очень важно посмотреть, как работают эти бюджетные средства. Следующий момент, который для нас является очень важным - это посмотреть на сколько, рассмотреть вопросы вовлеченности наших с/х предприятий в жизнь и развитие территорий, где они работают».

Получателями субсидий являются семь предприятий. Елена Ковалева побывала на нескольких объектах, ознакомилась с производством и условиями работы.

ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«У нас 7 с/х предприятий. Они имеют разную специализацию, разную направленность, но единой цели служат. Первое - развитию экономики города, стабильному развитию и работе перерабатывающих производств. Самое главное - это обеспечение продовольственной безопасности наших кировчан».

По итогам рабочей поездки глава города провела совещание с представителями кировских сельхозпредприятий.


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