Производство и хранение сельхозпродукции в Кирове

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Как в Кирове организовано производство и хранение сельхозпродукции? Этот вопрос изучили депутаты городской думы.Руководитель сельхозпредприятия рассказал главе города Кирова не только о продукции, но и о медицинских исследованиях. Опираясь на них, специалисты разрабатывают свои продукты. Такие предприятия кормят не только Киров. Продукция идет и в другие регионы, и даже за рубеж. Елена Ковалева отметила, на поддержку городского сельского хозяйства выделяются значительные средства из бюджетов разного уровня.Получателями субсидий являются семь предприятий. Елена Ковалева побывала на нескольких объектах, ознакомилась с производством и условиями работы.По итогам рабочей поездки глава города провела совещание с представителями кировских сельхозпредприятий.