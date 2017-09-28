Производство и хранение сельхозпродукции в Кирове
Вчера, 10:43 | Просмотров: 130 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Для нас очень важно посмотреть, как работают эти бюджетные средства. Следующий момент, который для нас является очень важным - это посмотреть на сколько, рассмотреть вопросы вовлеченности наших с/х предприятий в жизнь и развитие территорий, где они работают».
Получателями субсидий являются семь предприятий. Елена Ковалева побывала на нескольких объектах, ознакомилась с производством и условиями работы.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«У нас 7 с/х предприятий. Они имеют разную специализацию, разную направленность, но единой цели служат. Первое - развитию экономики города, стабильному развитию и работе перерабатывающих производств. Самое главное - это обеспечение продовольственной безопасности наших кировчан».
По итогам рабочей поездки глава города провела совещание с представителями кировских сельхозпредприятий.
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