В Кирове «депутатские» средства вложат в социальные проекты

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Глава города Кирова Елена Ковалева заявила о решении депутатов гордумы направить 25 миллионов рублей на благоустройство городских территорий.О развитии сотрудничества, поддержке местных производителей и их участии в реализации социально значимых проектов шла речь на «круглом столе», который состоялся по итогам посещения сельхозпредприятий областного центра. По отзывам депутатов, то, что они увидели на производствах, впечатляет: «За продовольственную безопасность города можно не беспокоиться».Глава города Елена Ковалева подчеркнула, что депутатский корпус принял решение: в 2018 году все средства, предназначенные для выполнения наказов избирателей (25 миллионов рублей), направить на благоустройство городских территорий.- Это может быть и обустройство детских площадок, и проведение системы уличного освещения, и ремонт тротуаров, дорог, - сказала Елена Васильевна. - Мы готовы обсуждать любую инициативу, совместно находить пути ее реализации.Директор предприятия Владимир Севрюгин рассказал, что большим событием для местных жителей стал ремонт дороги до Субботихи.- Для людей это такое счастье, что просить о чем-то еще даже неудобно, - отметил он. - Но тем не менее хотелось бы обратить внимание на проблему слабой досуговой инфраструктуры в Субботихе, особенно для детей. Когда-то в местной школе оставалось всего 68 ребятишек - и вопросы создания и поддержания инфраструктуры были пущены на самотек. Но сейчас число школьников у нас растет, на сегодня это уже 158 ребят, а пришкольная территория, можно сказать, в запустении. Нам бы оборудовать для ребят хотя бы спортплощадку или игровой городок.Елена Ковалева разделила озабоченность руководителя, обратив внимание на то, что вопросы развития сельских территорий крайне актуальны.«Это и проблема сельских дорог, и тема дальнейшей газификации сельских населенных пунктов, и ремонта и развития социально-культурных объектов, - сказала глава города. - Конечно, наши возможности пока отстают от наших желаний, но тем не менее какие-то проекты на 2018 год мы будем планировать при формировании бюджета».Елена Ковалева предложила руководителям предприятий вместе обсудить наиболее приоритетные и значимые для горожан инициативы.Поступили предложения к руководителям предприятий и от депутатов. Так, Алексей Вотинцев обратил внимание на то, что по дороге в село Русское расположены населенные пункты Гуси, Репки, Колобовщина.- Это самая настоящая «дорога русских сказок», и можно в каждом населенном пункте создать уголки или даже целые комплексы по мотивам русских сказок. И если соответствующая сказочная инфраструктура будет сочетаться с угощениями русской кухни, то со временем сюда потянутся и туристы.Участники «круглого стола» одобрили такую идею.«Мы даже готовы участвовать в ее реализации, но надо, чтобы кто-то взял на себя организующую роль, потому что подобные проекты достаточно емкие», - заметил Константин Гозман.