В Кирове стоят 12 опасных заброшенных стройобъектов (ФОТО)  

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Кировские активисты Общероссийского народного фронта продолжают принимать сигналы о недостроенных строительных объектах, которые могут быть опасны для окружающих. Общественникам уже удалось добиться приведения нескольких недостроев в безопасное состояние.

Один из сигналов был о здании на улице Риммы Юровской, 5а. Жители Юго-Западного района рассказали о том, что на объекте частично отсутствует ограждение, на территорию имеется свободный доступ, уже протоптаны через стройку тропинки, здесь же оставляется бытовой и строительный мусор.

После обращения активистов ОНФ чиновники намерены расторгнуть с компанией и договор аренды земельного участка, чтобы решить его дальнейшую судьбу. Пока же ТУ провело работы по восстановлению ограждения стройки, теперь на территорию доступ посторонним лицам ограничен.

Как пояснили активистам в Территориальном управлении по Ленинскому району, у здания нет собственника, право собственности компания потеряла по решению суда, объект снят с кадастрового учета.Кировчане также сообщили активистам о недострое на ул. Луганской, 65а рядом с гаражным кооперативом. Здание не огорожено, привлекает внимание школьников. Оказалось, что фирма-застройщик намерена завершить строительство гаражей боксового типа, 1-ая очередь готовится к вводу в эксплуатацию, проводятся работы по благоустройству территории и планировке участка под вторую очередь строительства. Застройщик обязался восстановить ограждение до начала декабря.Еще один потенциально опасный недострой, сигнал о котором поступил в ОНФ, - это недостроенная подземная автостоянка в центре города, рядом с торговым центром на улице Карла Маркса, 127. Рейд активистов показал, что забор, которым огорожено место застройки, в некоторых местах упал, через щели проникают дети, жители выбрасывают бытовой и строительный мусор. На территории есть недостроенные элементы здания значительной высоты, забравшись на которые дети могут травмироваться. Кроме того, жителями в этом месте были неоднократно замечены крысы. После сигнала активистов застройщик восстановил ограждение стройплощадки.«По одному из опасных недостроев нам пока не удалось добиться положительного результата. Этот объект находится в микрорайоне «Европейские улочки», рядом с жилыми домами и используется для проведения игр в лазертаг. Забора вокруг здания нет, на втором этаже имеются балконы без ограждений. На наш запрос в администрации города ответили, что не имеют информации о выданном кому-либо разрешении на строительство этого объекта. Но это ведь не отменяет необходимости решения проблемы. На незаконно построенном объекте проводятся игры. Кто понесет ответственность, если кто-то из молодых людей получит травму? Наш осмотр показал, что некоторые конструкции здания уже начали разрушаться. Мы направили в администрацию повторное обращение с просьбой обязать собственника земельного участка осуществить снос объекта незаконного строительства», - рассказал эксперт кировского отделения ОНФ Александр Чиликин.Всего в реестре опасных недостроев сейчас числятся 12 объектов. Активисты ОНФ будут держать все выявленные объекты на контроле до приведения их в безопасное состояние.Фото КО ОНФ