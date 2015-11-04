Сегодня - День Казанской иконы Божией Матери (ФОТО)
Сегодня, 12:20 | Просмотров: 84 | Версия для печати
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История праздника началась в 1579 году со страшного пожара в Казани. Первым стал гореть дом купца Онучина. После пожара Матроне, девятилетней дочери купца, явилась во сне Богородица и открыла ей, что под развалинами их дома находится чудотворный образ, зарытый в земле тайными исповедниками христианства еще при татарском владычестве. Божия Матерь точно указала место, где можно было найти икону.
Родители не обратили внимания на рассказ девочки, но чудесное явление Небесной Царицы повторилось трижды, и в третий раз оно было грозным. Икону нашла Матрона. Образ был необыкновенной красоты и сиял свежими красками. Через 10 лет Матрона Онучина приняла постриг в женском монастыре в честь иконы Божией Матери и стала потом игуменией.
Свою чудесную помощь икона явила в Смутное время, когда Россия подверглась вторжению польских интервентов.
Польские войска взяли Москву, захватили в плен и заточили в темницу Патриарха Московского и всея Руси Ермогена. В заточении Патриарх молился Богоматери. И вскоре возникло нижегородское ополчение Минина и Пожарского.
С иконой Казанской Божьей Матери войска князя подошли к стенам Москвы. Готовясь к штурму, русское воинство три дня постилось и молилось пред иконой Богоматери о победе.
Архиепископу Арсению, который был в плену у поляков, было видение преподобного Сергия Радонежского, который сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны, Богородицей. Суд Божий об Отечестве приложен на милость, завтра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена».
Св. Арсений оповестил русских воинов о видении и пророчестве великого святого Русской земли, и на следующий день ополчение выбило поляков из Китай-города, а через два дня был освобожден Кремль.
В память об освобождении Москвы от поляков установлено празднование Казанской Божией Матери 22 октября / 4 ноября. После 1649 года православный праздник отмечала вся Русь.
Икона Казанской Божией Матери особо почиталась у великих полководцев. Святой образ осенял русских солдат, идущих на освобождение России от иноземных захватчиков в 1812 году. Первая крупная победа была одержана в день праздника иконы 22 октября.
По вере Русской Православной Церкви иконы Пречистой Богородицы защищают Россию. Из множества почитаемых образов ни один не распространен в таком количестве списков, как Казанский. К нему чаще всего обращают взоры в бедах, болезнях и тяготах.
По информации Вятской епархии
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