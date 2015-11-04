Сегодня - День Казанской иконы Божией Матери (ФОТО) 

Поделиться новостью:

История праздника началась в 1579 году со страшного пожара в Казани. Первым стал гореть дом купца Онучина. После пожара Матроне, девятилетней дочери купца, явилась во сне Богородица и открыла ей, что под развалинами их дома находится чудотворный образ, зарытый в земле тайными исповедниками христианства еще при татарском владычестве. Божия Матерь точно указала место, где можно было найти икону.

Родители не обратили внимания на рассказ девочки, но чудесное явление Небесной Царицы повторилось трижды, и в третий раз оно было грозным. Икону нашла Матрона. Образ был необыкновенной красоты и сиял свежими красками. Через 10 лет Матрона Онучина приняла постриг в женском монастыре в честь иконы Божией Матери и стала потом игуменией.

Икона Казанской Божией Матери особо почиталась у великих полководцев. Святой образ осенял русских солдат, идущих на освобождение России от иноземных захватчиков в 1812 году. Первая крупная победа была одержана в день праздника иконы 22 октября.

По вере Русской Православной Церкви иконы Пречистой Богородицы защищают Россию. Из множества почитаемых образов ни один не распространен в таком количестве списков, как Казанский. К нему чаще всего обращают взоры в бедах, болезнях и тяготах.