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Сегодня - День Казанской иконы Божией Матери (ФОТО)

Сегодня, 12:20 | Просмотров: 84 | Версия для печати
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Сегодня православные верующие отмечают большой праздник - День Казанской иконы Божией Матери. Богослужения с прославлением почитаемого образа проходят во всех храмах Вятской Епархии. Митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Бурмакино Кирово-Чепецкого благочиния.
 
Сегодня - День Казанской иконы Божией Матери (ФОТО) 
 
 
История праздника началась в 1579 году со страшного пожара в Казани. Первым стал гореть дом купца Онучина. После пожара Матроне, девятилетней дочери купца, явилась во сне Богородица и открыла ей, что под развалинами их дома находится чудотворный образ, зарытый в земле тайными исповедниками христианства еще при татарском владычестве. Божия Матерь точно указала место, где можно было найти икону.
 
Сегодня - День Казанской иконы Божией Матери (ФОТО) 
 

Родители не обратили внимания на рассказ девочки, но чудесное явление Небесной Царицы повторилось трижды, и в третий раз оно было грозным. Икону нашла Матрона. Образ был необыкновенной красоты и сиял свежими красками. Через 10 лет Матрона Онучина приняла постриг в женском монастыре в честь иконы Божией Матери и стала потом игуменией.
 
Сегодня - День Казанской иконы Божией Матери (ФОТО) 
 

Свою чудесную помощь икона явила в Смутное время, когда Россия подверглась вторжению польских интервентов.

Польские войска взяли Москву, захватили в плен и заточили в темницу Патриарха Московского и всея Руси Ермогена. В заточении Патриарх молился Богоматери. И вскоре возникло нижегородское ополчение Минина и Пожарского.

С иконой Казанской Божьей Матери войска князя подошли к стенам Москвы. Готовясь к штурму, русское воинство три дня постилось и молилось пред иконой Богоматери о победе.

Архиепископу Арсению, который был в плену у поляков, было видение преподобного Сергия Радонежского, который сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны, Богородицей. Суд Божий об Отечестве приложен на милость, завтра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена».

Св. Арсений оповестил русских воинов о видении и пророчестве великого святого Русской земли, и на следующий день ополчение выбило поляков из Китай-города, а через два дня был освобожден Кремль.

В память об освобождении Москвы от поляков установлено празднование Казанской Божией Матери 22 октября / 4 ноября. После 1649 года православный праздник отмечала вся Русь.

Икона Казанской Божией Матери особо почиталась у великих полководцев. Святой образ осенял русских солдат, идущих на освобождение России от иноземных захватчиков в 1812 году. Первая крупная победа была одержана в день праздника иконы 22 октября.
 
Сегодня - День Казанской иконы Божией Матери (ФОТО) 
 
По вере Русской Православной Церкви иконы Пречистой Богородицы защищают Россию. Из множества почитаемых образов ни один не распространен в таком количестве списков, как Казанский. К нему чаще всего обращают взоры в бедах, болезнях и тяготах.
 
 
О том, как в Кирове отпраздновали День народного единства, расскажут корреспонденты ГТРК "Вятка". Смотрите "Вести - Кировская область" на канале РОССИЯ 24 сегодня, 4 ноября, в 19.00, 19.40 и 23.00.
По информации Вятской епархии


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