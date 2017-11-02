В Кирове проходит ярмарка "Ноябрьская" (ФОТО)
Сегодня, 12:33 | Просмотров: 43 | Версия для печати
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Сегодня в Кирове на Театральной площади в рамках празднования Дня народного единства проходит ярмарка «Ноябрьская».
Свою продукцию горожанам представили крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, местные сельхозпроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, индивидуальные предприниматели.
Кировчане могут выбрать продукты питания, в том числе мясо, рыбу, молочную продукцию, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия и многое другое.
Также посетители ярмарки смогут приобрести изделия народно-художественных промыслов, сувениры.
Организована и торговля шашлыком, чаем и кофе.
О том, как в Кирове отпраздновали День народного единства, расскажут корреспонденты ГТРК "Вятка". Смотрите "Вести - Кировская область" на канале РОССИЯ 24 сегодня, 4 ноября, в 19.00, 19.40 и 23.00.
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