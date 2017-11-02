В Кирове проходит ярмарка "Ноябрьская" (ФОТО) 

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Сегодня в Кирове на Театральной площади в рамках празднования Дня народного единства проходит ярмарка «Ноябрьская».

Свою продукцию горожанам представили крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, местные сельхозпроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, индивидуальные предприниматели.

Кировчане могут выбрать продукты питания, в том числе мясо, рыбу, молочную продукцию, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия и многое другое.

Также посетители ярмарки смогут приобрести изделия народно-художественных промыслов, сувениры.

Организована и торговля шашлыком, чаем и кофе.