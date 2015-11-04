Кировчане отмечают День народного единства (ФОТО) 

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Кировчане сегодня отмечают День народного единства. Всероссийскому празднику была посвящена гражданско-патриотическая акция.

На Театральной площади собрались работники предприятий и организаций, студенты и ветераны, представители общественности, национальных диаспор. По информации пресс-службы администрации города, День народного единства объединил около 4500 человек.

Кировчан поздравили губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель областного Законодательного Собрания Владимир Быков, глава города Кирова Елена Ковалева, главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов, представители общественности, ветераны.

- Именно единство граждан является фундаментом российского государства, - подчеркнула Елена Васильевна. - Уверена, вместе мы можем все! Дорогие кировчане, я желаю вам благополучия, доброго здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов во благо России! С праздником!

Акция продолжилась концертом военного оркестра «Северная звезда» и творческих коллективов города.