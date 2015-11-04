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Кировчане отмечают День народного единства (ФОТО)

Сегодня, 13:05 | Просмотров: 28 | Версия для печати
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Кировчане сегодня отмечают День народного единства. Всероссийскому празднику была посвящена гражданско-патриотическая акция.
 
Кировчане отмечают День народного единства (ФОТО) 
 
 
На Театральной площади собрались работники предприятий и организаций, студенты и ветераны, представители общественности, национальных диаспор. По информации пресс-службы администрации города, День народного единства объединил около 4500 человек.
 
Кировчане отмечают День народного единства (ФОТО) 
 

Кировчан поздравили губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель областного Законодательного Собрания Владимир Быков, глава города Кирова Елена Ковалева, главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов, представители общественности, ветераны.  
 
Кировчане отмечают День народного единства (ФОТО) 
 

- В единстве всегда была наша сила. В самые трудные времена в истории России все нации, народности, конфессии объединялись вокруг ключевой идеи целостности страны и движения вперед, - подчеркнул глава региона. - Нам предстоит сделать многое. И только общими усилиями людей всех политических взглядов, всех национальностей мы сможем идти вперед, делать все, чтобы Россия была великой и могучей страной!

Глава города Елена Ковалева отметила, что история России - это история мужества и стойкости единого многонационального народа, которому всегда были присущи трудолюбие, патриотизм, вера в свои силы.

- Именно единство граждан является фундаментом российского государства, - подчеркнула Елена Васильевна. - Уверена, вместе мы можем все! Дорогие кировчане, я желаю вам благополучия, доброго здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов во благо России! С праздником!
 
Кировчане отмечают День народного единства (ФОТО) 
 

Акция продолжилась концертом военного оркестра «Северная звезда» и творческих коллективов города.
 
Кировчане отмечают День народного единства (ФОТО) 
 

О том, как в Кирове отпраздновали День народного единства, расскажут корреспонденты ГТРК "Вятка". Смотрите "Вести - Кировская область" на канале РОССИЯ 24 сегодня, 4 ноября, в 19.00, 19.40 и 23.00.

СПРАВКА

День народного единства России - государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября. Праздник был учрежден в декабре 2004 года по инициативе Межрелигиозного совета России, состоящего из лидеров традиционных конфессий страны, как общенациональный праздник, объединяющий все народы России.

Впервые День народного единства отмечался 4 ноября 2005 года. Дата праздника была выбрана не случайно - исторически День народного единства связан с далекими событиями начала XVII века, когда в 1612 году Москва была освобождена от польских интервентов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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