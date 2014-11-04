Сегодня начнется монтаж сцены на Театральной площади

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4 ноября в Кирове начнут возводить сцену на Театральной площади. Монтаж конструкции проведет ООО «Про-сцена» из Нижнего Новгорода.По информации управления культуры администрации Кирова, подрядчик выполнит свои обязательства согласно муниципальному контракту. Сметная стоимость работ составляет 5 миллионов 650 тысяч рублей.4 ноября после окончания праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, компания приступит к реализации проекта.Согласно конкурсной документации срок сдачи работ по монтажу сценического комплекса на главной площади города установлен до 5 декабря.