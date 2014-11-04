Сегодня начнется монтаж сцены на Театральной площади
Сегодня, 15:00 | Просмотров: 94 | Версия для печати
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По информации управления культуры администрации Кирова, подрядчик выполнит свои обязательства согласно муниципальному контракту. Сметная стоимость работ составляет 5 миллионов 650 тысяч рублей.
4 ноября после окончания праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, компания приступит к реализации проекта.
Согласно конкурсной документации срок сдачи работ по монтажу сценического комплекса на главной площади города установлен до 5 декабря.
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