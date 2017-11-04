"Вести - Кировская область" - о Дне народного единства
Сегодня, 15:22 | Просмотров: 110 | Версия для печати
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О том, как в Кирове отпраздновали День народного единства, расскажут корреспонденты ГТРК "Вятка".
В программе "Вести - Кировская область" сегодня также смотрите репортажи о том, как верующие отметили День Казанской иконы Божией Матери, как "Кладовая ремесел" собрала в Кирове мастеров со всей России и приобщила к творчеству всех желающих. И о предстоящей "Ночи искусств".
Смотрите "Вести - Кировская область" на канале РОССИЯ 24 сегодня, 4 ноября, в 19.00, 19.40 и 23.00.
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