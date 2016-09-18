СПЕЦВЫПУСК ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "ВЕСТИ. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ".

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Праздничное шествие, красочный фестиваль "Кладовая ремесел"? яркая "Ночь искусств" и многое другое.

Как отметили День народного единства в Кирове?

Об этом расскажут корреспонденты программы "Вести. Кировская область", которые 4 ноября с утра и до вечера работали на различных площадках города.