Участники долевого строительства встали на защиту застройщика-фигуранта уголовного дела
Сегодня, 10:39 | Просмотров: 125 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Дом на улице Маклина 60а должны были сдать в 4 квартале 2016 года. Прошел год, а вместо 16-ти этажей возведено лишь 13-ть. Квартиры в этом доме строятся за счет дольщиков. Они, конечно не в восторге от такой ситуации, но готовы подождать.
АЛЕКСАНДР КАПУСТИН, ДОЛЬЩИК ДОМА НА МАКЛИНА 60А:
«Стройка ведется, и мы надеемся, что СМИ не будут нагнетать обстановку, а следственные органы дадут застройщику закончить дело до конца, достроить этот объект».
Над застройщиком этого дома - ООО "ТехКомсервис", "тучи сгустились" еще несколько месяцев назад.
Тогда прокуроры проверяли другие объекты компании - дома в слободе Новое Сергеево". Нашли нарушение, было возбуждено уголовное дело. Сейчас второй объект с похожими нарушениями.
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В данном случае были выявлены нарушения конституционных прав граждан. Материалы проверки были направлены в органы предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ - мошенничество. Проводятся следственные действия».
Мошенничество, судя по результатам проверки, заключалось в том, что застройщик дома на Маклина 60а потратил средства, полученные от граждан, на сумму более 3 миллионов рублей не на строительство дома, а на иные цели. В свою очередь дольщики говорят: время сейчас не простое, квартиры не продаются, строительному бизнесу тяжело.
АЛЕКСАНДР КАПУСТИН, ДОЛЬЩИК ДОМА НА МАКЛИНА 60А:
«Мы все знаем, что данную статью можно вменить любому застройщику, кто идет в просрок и таких объектов много. Не нужно считать, что если стройка затянулась, это значит, мошенничество. Таких объектов много и если проверять каждый, везде можно найти подобный состав».
Добавим, что никто из дольщиков дома на Маклина 60а пока не обращался с заявлением в прокуратуру. Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. Люди надеются, что их дом все-таки будет достроен.
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