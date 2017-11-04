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Кировчане отметили день народного единства

Сегодня, 17:40 | Просмотров: 110 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Молодой, но любимый праздник. В эти выходные кировчане отметили День народного единства. Патриотическая акция на Театральной площади собрала несколько тысяч горожан.
 
 
На улице холодно и пасмурно, но с каждой минутой на театральной площади все больше людей. Природа не омрачит праздника. Обеспечивали солнечное настроение горожанам военные. Оркестр "Северная звезда" ставку сделал на бодрые марши.

День народного единства - праздник относительно молодой, но с богатой историей. В 1612 году ополчение Минина и Пожарского очистило Москву от польских интервентов. Произошло это по новому стилю 4 ноября. И с 1649 года в этот день отмечался государственный праздник вплоть до 1917 года. Потом дата исчезла из календаря, но не навсегда. С 2005-го года, по инициативе общественности, праздник вернулся. За 12 лет он прошел путь от "дополнительного выходного" до признанного торжества. Все больше и больше кировчан втягиваются в празднование.

Кировчане отметили день народного единстваЗОЯ ЗЕМЦОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КИРОВА:
- У старшего поколения может не так, а у молодежи, думаю что да.
- Вам этот праздник интересен.
- Нравится, конечно, да. Поэтому мы и здесь.

На Театральную площадь пришли люди разных возрастов. Студенты, школьники, те, кто закончил давно учебу. Всего около четырех с половиной тысяч человек. Среди них немало представителей общественных организаций и предприятий.

Кировчане отметили день народного единстваМАРАТ КУВАТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО":
«Мы, ветераны боевых действий во всех горячих точках локальных войн - за великую Россию. Великая Россия должна быть в единстве, что бы противостоять всем своим врагам».
 
 
На театральной площади 4-го ноября не просто митинг, посвященный государственному празднику - это настоящая патриотическая акция. Объединение, взаимопонимание и патриотизм - вот главный посыл дня народного единства. И горожане чувствуют это.

Кировчане отметили день народного единстваМАЛЫШЕВА МАРТА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КИРОВА:
- День народного единства, объединение народов! Все.
- С каким настроением вы сюда пришли?
- С позитивным. С патриотическим.

Кировчан поздравили первые лица региона. Губернатор Игорь Васильев напомнил, что 4 ноября - дата особо важная для государства.

Кировчане отметили день народного единстваИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самый важный праздник. Поскольку у нас огромная страна, которая занимает территорию, не сопоставимую ни с какой другой страной, у нас огромное количество народностей, национальностей. Хорошо, что такой праздник появился. Он закрепляет традиции, которые в нашем обществе были во все времена».

Кировчане отметили день народного единстваВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда мы объединялись, мы решали очень сложные и важные задачи. Сегодня нам нужно объединиться, что бы все трудности, которые у нас в стране есть, мы решили их совместно».
 
 
Губернатор Кировской области отметил, что праздник этот отмечается не только на площадях во время митинга с речами и транспарантами. Дома, в уютных квартирах он собирает за общим столом родных и близких.

- Самое главное, что бы это был позитив.
- И в семье хорошо бы собраться. И старшее поколение и молодым.

Многие кировчане вспоминали историю страны и отмечали важность единства россиян во все времена.


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