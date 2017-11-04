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«Мы, ветераны боевых действий во всех горячих точках локальных войн - за великую Россию. Великая Россия должна быть в единстве, что бы противостоять всем своим врагам».

«Когда мы объединялись, мы решали очень сложные и важные задачи. Сегодня нам нужно объединиться, что бы все трудности, которые у нас в стране есть, мы решили их совместно».

Молодой, но любимый праздник. В эти выходные кировчане отметили День народного единства. Патриотическая акция на Театральной площади собрала несколько тысяч горожан.На улице холодно и пасмурно, но с каждой минутой на театральной площади все больше людей. Природа не омрачит праздника. Обеспечивали солнечное настроение горожанам военные. Оркестр "Северная звезда" ставку сделал на бодрые марши.День народного единства - праздник относительно молодой, но с богатой историей. В 1612 году ополчение Минина и Пожарского очистило Москву от польских интервентов. Произошло это по новому стилю 4 ноября. И с 1649 года в этот день отмечался государственный праздник вплоть до 1917 года. Потом дата исчезла из календаря, но не навсегда. С 2005-го года, по инициативе общественности, праздник вернулся. За 12 лет он прошел путь от "дополнительного выходного" до признанного торжества. Все больше и больше кировчан втягиваются в празднование.На Театральную площадь пришли люди разных возрастов. Студенты, школьники, те, кто закончил давно учебу. Всего около четырех с половиной тысяч человек. Среди них немало представителей общественных организаций и предприятий.На театральной площади 4-го ноября не просто митинг, посвященный государственному празднику - это настоящая патриотическая акция. Объединение, взаимопонимание и патриотизм - вот главный посыл дня народного единства. И горожане чувствуют это.Кировчан поздравили первые лица региона. Губернатор Игорь Васильев напомнил, что 4 ноября - дата особо важная для государства.Губернатор Кировской области отметил, что праздник этот отмечается не только на площадях во время митинга с речами и транспарантами. Дома, в уютных квартирах он собирает за общим столом родных и близких.Многие кировчане вспоминали историю страны и отмечали важность единства россиян во все времена.