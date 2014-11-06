Кировские школьники и студенты примут участие в Параде Памяти в Самаре

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Ежегодно Парад проходит в Самаре на площади имени Куйбышева - самой большой в Европе. В этом году на шествие выйдут более 90 парадных расчетов.

Кировские школьники и студенты сегодня примут участие в Параде Памяти, который пройдет в Самаре. А накануне они провели генеральную репетицию шествия.Ежегодный Парад Памяти посвящен событиям 7 ноября 1941 года. Тогда в городе Куйбышеве, который в случае оккупации фашистами Москвы стал бы второй столицей Советского союза, прошел военный парад. Он был приурочен к очередной годовщине Октябрьской революции. В 2010 году в Самаре решили восстановить эту традицию, пригласив на Парад представителей из разных регионов России. Кировчане впервые стали участниками Парада Памяти четыре года назад. Для того, чтобы попасть в почетный строй, все прошли строгий отбор.Ученик 70-й школы Алексей Кокорев примет участие в Параде Памяти уже не первый раз.Отметим, что кировчане смогут не только принять участие в Параде Памяти, но и увидеть реконструкцию Битвы под Москвой, а также посетить музей техники под открытым небом в городе Тольятти.