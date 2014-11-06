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Кировские школьники и студенты примут участие в Параде Памяти в Самаре

Сегодня, 12:21 | Просмотров: 157 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Кировские школьники и студенты сегодня примут участие в Параде Памяти, который пройдет в Самаре. А накануне они провели генеральную репетицию шествия.

Ежегодный Парад Памяти посвящен событиям 7 ноября 1941 года. Тогда в городе Куйбышеве, который в случае оккупации фашистами Москвы стал бы второй столицей Советского союза, прошел военный парад. Он был приурочен к очередной годовщине Октябрьской революции. В 2010 году в Самаре решили восстановить эту традицию, пригласив на Парад представителей из разных регионов России. Кировчане впервые стали участниками Парада Памяти четыре года назад. Для того, чтобы попасть в почетный строй, все прошли строгий отбор.

Кировские школьники и студенты примут участие в Параде Памяти в СамареВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Ну, во-первых, нужно хорошо учиться, двоечников не берем. Второе - это надо показать хорошую строевую подготовку, слаженность в составе расчета. В данной ситуации мы на конкурсной основе отобрали 54 человека, начинали готовиться 102».
 
Ученик 70-й школы Алексей Кокорев примет участие в Параде Памяти уже не первый раз.

Кировские школьники и студенты примут участие в Параде Памяти в СамареАЛЕКСЕЙ КОКОРЕВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ №70:
«Это интересно, во-первых, это память для нас. Мы участвуем в этом Параде, чтобы почтить память наших дедов, которые воевали в Великой Отечественной войне».

Ежегодно Парад проходит в Самаре на площади имени Куйбышева - самой большой в Европе. В этом году на шествие выйдут более 90 парадных расчетов.
 
 
ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«В этом году планируется прибытие ряда новых регионов, то есть из Омска, Москвы, Воронежа, по-моему, Новосибирска».

Отметим, что кировчане смогут не только принять участие в Параде Памяти, но и увидеть реконструкцию Битвы под Москвой, а также посетить музей техники под открытым небом в городе Тольятти.


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